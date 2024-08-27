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В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам
В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам
В Хостинском районе Сочи минувшей ночью выпало 125 мм осадков, уровень воды в реке Хоста приблизился к опасным отметкам. Была подтоплена больница и повалены... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T10:32
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сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи минувшей ночью выпало 125 мм осадков, уровень воды в реке Хоста приблизился к опасным отметкам. Была подтоплена больница и повалены деревья. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сочи Андрей Прошунин.Спасатели ночью откачивали воду и расчищали территории, работал городской оперативный штаб. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 60 человек и 38 единиц техники."Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к 4 утра", - сообщил Прошунин.Ранее сообщалось, что в Сочи 26 августа прошли сильные ливни с грозами, в результате которых была подтоплена больница и участок федеральной трассы в Адлерском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторникНа Севастополь обрушится дождь с грозойПляжи Ялты закрыли для купания
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, краснодарский край, безопасность, подтопления, новости
В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам

В Сочи ликвидируют последствия ночных подтоплений в бассейне реки Хоста

10:32 27.08.2024
 
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкРека Хоста в Сочи
Река Хоста в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи минувшей ночью выпало 125 мм осадков, уровень воды в реке Хоста приблизился к опасным отметкам. Была подтоплена больница и повалены деревья. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сочи Андрей Прошунин.
"В Хостинском районе осадков больше всего - 125 мм. За полночи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях", - написал он.
Спасатели ночью откачивали воду и расчищали территории, работал городской оперативный штаб. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 60 человек и 38 единиц техники.
"Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к 4 утра", - сообщил Прошунин.
Ранее сообщалось, что в Сочи 26 августа прошли сильные ливни с грозами, в результате которых была подтоплена больница и участок федеральной трассы в Адлерском районе.
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