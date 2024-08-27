https://crimea.ria.ru/20240827/v-sochi-uroven-reki-khosta-priblizilsya-k-opasnym-otmetkam-1139902046.html

В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам

В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам

В Хостинском районе Сочи минувшей ночью выпало 125 мм осадков, уровень воды в реке Хоста приблизился к опасным отметкам. Была подтоплена больница и повалены... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T10:32

2024-08-27T10:32

2024-08-27T10:32

сочи

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи минувшей ночью выпало 125 мм осадков, уровень воды в реке Хоста приблизился к опасным отметкам. Была подтоплена больница и повалены деревья. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Сочи Андрей Прошунин.Спасатели ночью откачивали воду и расчищали территории, работал городской оперативный штаб. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 60 человек и 38 единиц техники."Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к 4 утра", - сообщил Прошунин.Ранее сообщалось, что в Сочи 26 августа прошли сильные ливни с грозами, в результате которых была подтоплена больница и участок федеральной трассы в Адлерском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторникНа Севастополь обрушится дождь с грозойПляжи Ялты закрыли для купания

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сочи, погода, краснодарский край, безопасность, подтопления, новости