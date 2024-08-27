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В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу

В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу

В Сочи и близлежащих районах прошли сильнейшие ливни, наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. В Хосте был подтоплен цокольный... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T08:01

2024-08-27T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Сочи и близлежащих районах прошли сильнейшие ливни, наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. В Хосте был подтоплен цокольный этаж медицинского учреждения, сообщает официальный Telegram-канал администрации города Сочи.На данный момент вода на городских территориях ушла естественным путем, уровень в реках к неблагоприятным отметкам не приближался. Коммунальщики ночью ликвидировали подтопление на участке федеральной трассы."На федеральной трассе в Адлере в районе ЖК "Морская симфония" скопившиеся осадки откачали с помощью спецтехники, обе полосы по направлению движения из Адлера в Сочи были открыты к 23.10", - говорится в сообщении.На время работ было организовано реверсивное движение, проходную способность ливневок оперативно восстановили вручную. Работали 5 единиц спецтехники и бригады Упрдор "Черноморье", сообщает местная администрация.В аэропорту Сочи 26 августа в течение суток экипажи восьми самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. Воздушная гавань продолжает работать по фактической погоде, вылет прибывших самолетов осуществлялся по графику.В МЧС Кубани предупредили о неблагоприятных погодных условиях на 27-28 августа. Жителей призвали не находиться рядом с высоковольтными линиями и рекламными конструкциями.Об ухудшении погоды в Краснодарском крае на ближайшие два дня сообщил краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет. Там ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторникНа Севастополь обрушится дождь с грозойПляжи Ялты закрыли для купания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, новости, краснодарский край, мчс краснодарского края, безопасность