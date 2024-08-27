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В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу
В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу
В Сочи и близлежащих районах прошли сильнейшие ливни, наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. В Хосте был подтоплен цокольный... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T08:01
2024-08-27T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Сочи и близлежащих районах прошли сильнейшие ливни, наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. В Хосте был подтоплен цокольный этаж медицинского учреждения, сообщает официальный Telegram-канал администрации города Сочи.На данный момент вода на городских территориях ушла естественным путем, уровень в реках к неблагоприятным отметкам не приближался. Коммунальщики ночью ликвидировали подтопление на участке федеральной трассы."На федеральной трассе в Адлере в районе ЖК "Морская симфония" скопившиеся осадки откачали с помощью спецтехники, обе полосы по направлению движения из Адлера в Сочи были открыты к 23.10", - говорится в сообщении.На время работ было организовано реверсивное движение, проходную способность ливневок оперативно восстановили вручную. Работали 5 единиц спецтехники и бригады Упрдор "Черноморье", сообщает местная администрация.В аэропорту Сочи 26 августа в течение суток экипажи восьми самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. Воздушная гавань продолжает работать по фактической погоде, вылет прибывших самолетов осуществлялся по графику.В МЧС Кубани предупредили о неблагоприятных погодных условиях на 27-28 августа. Жителей призвали не находиться рядом с высоковольтными линиями и рекламными конструкциями.Об ухудшении погоды в Краснодарском крае на ближайшие два дня сообщил краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет. Там ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторникНа Севастополь обрушится дождь с грозойПляжи Ялты закрыли для купания
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сочи, погода, новости, краснодарский край, мчс краснодарского края, безопасность
В Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу

В Сочи сильными ливнями подтопило участок федеральной трассы и больницу

08:01 27.08.2024
 
© Администрация СочиЛивень в Сочи
Ливень в Сочи
© Администрация Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Сочи и близлежащих районах прошли сильнейшие ливни, наибольшее количество осадков выпало в Адлерском и Хостинском районах. В Хосте был подтоплен цокольный этаж медицинского учреждения, сообщает официальный Telegram-канал администрации города Сочи.
"В 00:00 в Хосте спасатели муниципальной службы спасения оперативно приступили к ликвидации последствий залпового ливня, ведется откачка воды из цокольных помещений больницы и расчистка проезжей части от наносов возле МКД. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На данный момент вода на городских территориях ушла естественным путем, уровень в реках к неблагоприятным отметкам не приближался. Коммунальщики ночью ликвидировали подтопление на участке федеральной трассы.
"На федеральной трассе в Адлере в районе ЖК "Морская симфония" скопившиеся осадки откачали с помощью спецтехники, обе полосы по направлению движения из Адлера в Сочи были открыты к 23.10", - говорится в сообщении.
На время работ было организовано реверсивное движение, проходную способность ливневок оперативно восстановили вручную. Работали 5 единиц спецтехники и бригады Упрдор "Черноморье", сообщает местная администрация.
В аэропорту Сочи 26 августа в течение суток экипажи восьми самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. Воздушная гавань продолжает работать по фактической погоде, вылет прибывших самолетов осуществлялся по графику.
В МЧС Кубани предупредили о неблагоприятных погодных условиях на 27-28 августа. Жителей призвали не находиться рядом с высоковольтными линиями и рекламными конструкциями.
"27 и 28 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - информирует Telegram-канал ведомства.
Об ухудшении погоды в Краснодарском крае на ближайшие два дня сообщил краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет. Там ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
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