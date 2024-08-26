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На Севастополь обрушится дождь с грозой - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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На Севастополь обрушится дождь с грозой
На Севастополь обрушится дождь с грозой - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На Севастополь обрушится дождь с грозой
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются 27 августа в Севастополе, сообщили в пресс-службе МЧС региона. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T16:43
2024-08-26T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются 27 августа в Севастополе, сообщили в пресс-службе МЧС региона.В ближайшие дни в Крыму ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.Ухудшение погоды прогнозируется также в Краснодарском крае. Смерчи, ливни с градом и сильный ветер надвигаются на Кубань в ближайшие два дня.МЧС России напоминает правила безопасности при грозе: необходимо выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок, если гроза застала на улице, уйти с открытой местности, спуститься с возвышенности в низину, не оставаться под деревьями, у металлических конструкций, линий электропередачи, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн, не купаться в море и других водоемах.В ветреную погоду также нельзя находиться в море и у моря, под стенами домов, у рекламных щитов и деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Переменная облачность и дожди: прогноз для Крыма на последнюю неделю летаПогода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале летаЖдать ли бабьего лета в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, мчс севастополя, новости, погода, штормовое предупреждение
На Севастополь обрушится дождь с грозой

Дождь с грозой и сильным ветром ожидаются завтра в Севастополе – МЧС

16:43 26.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются 27 августа в Севастополе, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"По данным гидрометцентра, 27 августа утром и днем возможны дождь и гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе до 20 м/с", – говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Крыму ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.
Ухудшение погоды прогнозируется также в Краснодарском крае. Смерчи, ливни с градом и сильный ветер надвигаются на Кубань в ближайшие два дня.
МЧС России напоминает правила безопасности при грозе: необходимо выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок, если гроза застала на улице, уйти с открытой местности, спуститься с возвышенности в низину, не оставаться под деревьями, у металлических конструкций, линий электропередачи, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн, не купаться в море и других водоемах.
В ветреную погоду также нельзя находиться в море и у моря, под стенами домов, у рекламных щитов и деревьев.
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СевастопольМЧС СевастополяНовостиПогодаШтормовое предупреждение
 
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