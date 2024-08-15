Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
В Крыму в конце августа возможны грозовые дожди - Гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
"Следующая рабочая неделя, начиная с 19 августа до 25 числа, будет сухой и жаркой. Ночная температура составит 15-20 градусов, днем до +31…36. Такая погода в Крыму будет определяться жаркими сухими тропическими воздушными массами", - прогнозирует Шенгелай.
В конце лета, начиная с 26 августа и до 1 сентября, над полуостровом могут пролиться локальные кратковременные грозовые дожди, температура воздуха может незначительно снизиться. Однако, по словам эксперта, поскольку атмосфера все время меняется, высокоточных прогнозов на период более десяти дней не существует. В этой связи долгосрочные ожидания еще могут измениться.
Шенгелай также отмечает, что в этом году столбики термометров в конце лета держатся на более высоких отметках, чем в прошлом - в целом лето в Крыму выдалось аномально жарким.
"Сейчас среднесуточная температура составляет +25…31 градус - это на два градуса выше средних многолетних значений. В предпоследнюю неделю августа она будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов", - прогнозирует синоптик.
Как сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, до конца текущей недели погода в Крыму будет солнечной, без осадков, до +18 по ночам, днем жарко, +29…34 градуса.
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