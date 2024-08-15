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Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:09
2024-08-15T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.В конце лета, начиная с 26 августа и до 1 сентября, над полуостровом могут пролиться локальные кратковременные грозовые дожди, температура воздуха может незначительно снизиться. Однако, по словам эксперта, поскольку атмосфера все время меняется, высокоточных прогнозов на период более десяти дней не существует. В этой связи долгосрочные ожидания еще могут измениться.Шенгелай также отмечает, что в этом году столбики термометров в конце лета держатся на более высоких отметках, чем в прошлом - в целом лето в Крыму выдалось аномально жарким."Сейчас среднесуточная температура составляет +25…31 градус - это на два градуса выше средних многолетних значений. В предпоследнюю неделю августа она будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов", - прогнозирует синоптик.Как сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, до конца текущей недели погода в Крыму будет солнечной, без осадков, до +18 по ночам, днем жарко, +29…34 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЗапасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилищаИз-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
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крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, общество, климат
Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета

В Крыму в конце августа возможны грозовые дожди - Гидрометцентр

18:09 15.08.2024
 
© РИА Новости КрымКазантип
Казантип - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
"Следующая рабочая неделя, начиная с 19 августа до 25 числа, будет сухой и жаркой. Ночная температура составит 15-20 градусов, днем до +31…36. Такая погода в Крыму будет определяться жаркими сухими тропическими воздушными массами", - прогнозирует Шенгелай.
В конце лета, начиная с 26 августа и до 1 сентября, над полуостровом могут пролиться локальные кратковременные грозовые дожди, температура воздуха может незначительно снизиться. Однако, по словам эксперта, поскольку атмосфера все время меняется, высокоточных прогнозов на период более десяти дней не существует. В этой связи долгосрочные ожидания еще могут измениться.
Шенгелай также отмечает, что в этом году столбики термометров в конце лета держатся на более высоких отметках, чем в прошлом - в целом лето в Крыму выдалось аномально жарким.
"Сейчас среднесуточная температура составляет +25…31 градус - это на два градуса выше средних многолетних значений. В предпоследнюю неделю августа она будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов", - прогнозирует синоптик.
Как сообщал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, до конца текущей недели погода в Крыму будет солнечной, без осадков, до +18 по ночам, днем жарко, +29…34 градуса.
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