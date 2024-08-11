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Размытый холодный фронт: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС

Размытый холодный фронт: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Размытый холодный фронт: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС

В Крыму в течение недели будет малооблачно и без осадков за исключением вторника, когда над полуостровом скользнет холодный фронт. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T18:51

2024-08-11T18:51

2024-08-11T18:51

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крым

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в течение недели будет малооблачно и без осадков за исключением вторника, когда над полуостровом скользнет холодный фронт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Но без некоторых сюрпризов, по его словам, все же не обойдется. Неделя стартует с комфортных +16…21 градусов ночью и +28…33 днем. По словам, специалиста, хотя в понедельник и посвежеет за счет северо-западного ветра, "это все равно теплее, чем норма".А уже во вторник по Крыму скользнет слабовыраженный холодный фронт.Но уже со среды инициатива перейдет опять к теплу, точнее к антициклону скандинавского происхождения, южное крыло которого вытянется на Крым и будет обеспечивать до конца недели погодными условиями "миллион на миллион", добавил Тишковец."Малооблачно, никаких осадков. По ночам +14…19 или +13…18 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +29…34, может даже на +29…35", – сказал специалист.В оставшиеся дни недели температурных рекордов ждать не придется - все пиковые показатели остаются пока за 2010-м годом, когда в Крыму в эти дни температура достигала 36-38 градусов, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура

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