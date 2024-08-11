Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма и в Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-15 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении спасателей.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.
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