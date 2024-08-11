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Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В трех районах Крыма и в Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T09:59

2024-08-11T09:59

2024-08-11T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В трех районах Крыма и в Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасность. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Ранее заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на третьНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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