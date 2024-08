https://crimea.ria.ru/20240808/vse-vklyucheno-v-krymu-i-turtsii--chto-vazhno-znat-pri-vybore-tura-1139431631.html

"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура

"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура - РИА Новости Крым, 08.08.2024

"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура

Аll inclusive может включать не все ожидаемые туристами опции, это касается курортов Крыма, Кубани и даже Турции, где эта система изначально была придумана. О... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T08:25

2024-08-08T08:25

2024-08-08T08:25

радио "спутник в крыму"

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

турция

краснодарский край

людмила бабий

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355760_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e90f23b1c5f23668f6c44f3c2921066b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Аll inclusive может включать не все ожидаемые туристами опции, это касается курортов Крыма, Кубани и даже Турции, где эта система изначально была придумана. О том, на что следует обратить внимание при выборе тура, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Турецкие отельеры ранее предложили отменить систему "Все включено". По словам одного из основателей этой системы Зафера Алкая, при зарождении турецкой туриндустрии она была необходима, однако сегодня потеряла актуальность.Турецкий all inclusiveТаким образом, по ее словам, полностью all inclusive в Турции не отменят. Более того, многие отели страны и так уже исключили из пакетных предложений многие услуги. В этой связи она призывает туристов внимательно изучать предложения, поскольку пометка "Все включено" фактически может не соответствовать действительности."В Турции полноценная система "Все включено" еще есть, особенно в хороших отелях, где не ограничено представлен дорогой алкоголь, хорошая "шведка", развлекательные программы, различные спортивные мероприятия. Но теперь это дорого. Стоимость недельного тура - до 300 тысяч рублей. Средние отели могут ограничивать реальный набор опций, поэтому читать условия нужно внимательно", - советует она."Все включено" в Крыму и на Кубани"Все включено" по-крымски – это все-таки несколько иная система. Каждый отель пытается что-то свое добавить. Кто-то включает медицинские услуги, кто-то алкоголь, и здесь также надо внимательно читать перечень услуг, поскольку стандартизированной системы в Крыму нет", - продолжает эксперт.Она подчеркивает, что all inclusive в Крыму может означать трехразовое питание с выбором горячих блюд и снеков, без алкоголя. При этом, по словам эксперта, крымские отельеры на фоне трудностей с логистикой стали все чаще делать и действительно хорошие предложения."Уже второй год достаточно специфические сезоны, Крым испытывал недостаток туристов, и имело смысл внедрять хотя бы урезанную систему "Все включено", чтобы завлечь туриста. Многие отели на рынке добавляли ограниченный набор услуг, не повышая стоимость. За счет этого народ поехал", - пояснила гостя эфира.По ее мнению в этом отношении предложения Крыма опережают по привлекательности кубанские, где из-за большого наплыва туристов отельерам нет смысла включать в стоимость отдыха дополнительные бесплатные опции. При этом эксперт констатирует, что отдых по системе "Все включено" подходит не всем.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоитЛегализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужноКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России

https://crimea.ria.ru/20240712/sozdaem-selskiy-razvlekatelnyy-tsentr-istoriya-fermerov-iz-kryma-1138735270.html

крым

турция

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, турция, краснодарский край, людмила бабий, новости крыма