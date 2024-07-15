https://crimea.ria.ru/20240715/trend-na-puteshestviya-gde-otdykhayut-krymchane-i-skolko-eto-stoit-1138687629.html

Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит

Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит

Спрос на выездной туризм в Крыму растет, при этом традиционно популярной остается Турция, а новым трендом становятся поездки в Китай. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T08:02

2024-07-15T08:02

2024-07-15T08:38

туризм

радио "спутник в крыму"

крым

китай

турция

узбекистан

оаэ

египет

лиана калафатова

европа

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Спрос на выездной туризм в Крыму растет – эксперт Спрос на выездной туризм в Крыму растет – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Спрос на выездной туризм в Крыму растет, при этом традиционно популярной остается Турция, а новым трендом становятся поездки в Китай. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель туристического агентства Лиана Калафатова, а также дала рекомендации по выбору самых выгодных туристических предложений.Турция, Египет и Китай"Несмотря на то, что ближайшие аэропорты вылета в Сочи и Минводах, динамика выездного туризма в Крыму положительная. Если сравнивать статистику с 2022 по 2024 годов – идет рост. Возможно, это связано с синдромом "отложенной жизни": сначала все ожидали, когда пройдет ковид, потом – когда откроется аэропорт Симферополя. И теперь люди уже не хотят больше ждать", – говорит Калафатова.По ее словам, в последнее время жители полуострова чаще стали пользоваться услугами турагентов, тогда как ранее предпочитали самостоятельные путешествия. В условиях трудной логистики с агентствами путешествовать проще. Что касается направлений – чаще всего крымчане выбирают Турцию. Также популярны ОАЭ, Египет и Таиланд, а в последнее время еще и КНР.Также в Крыму набирают популярность йога-туры, и туры, направленные на улучшение здоровья. А еще туры в Узбекистан, куда есть прямые рейсы, и в Грузию, которую открыли после долгосрочных ограничений.Выгодные турыЧто касается выбора наиболее подходящего тура, по мнению эксперта, с этой задачей лучше всего справятся специалисты, которые знают оптимальные цены, самые удобные маршруты и реальный уровень того или иного отеля.Особенно выгодны ранние бронирования для семей с детьми – так можно купить максимально комфортный тур по приемлемой цене. Еще один лайфак для тех, кто бронирует отдых заранее, – оформлять страховку от невыезда: это гарант возврата денег в случае непредвиденных обстоятельств. Цена страховки зависит от ряда факторов и составляет около 5% от стоимости тура. При этом тур при раннем бронировании часто можно купить в рассрочку.Цены на путевки"Самый "высокий" сезон, когда крымчане предпочитают отдыхать – сентябрь и октябрь. Наше море уже прохладное, и цены на это время в ту же Турцию намного интереснее. В это время можно выбрать хороший отель на 30% дешевле, чем летом", – продолжает гостья эфира.По ее словам, в летний сезон путевка "все включено" в Турцию с вылетом из аэропортов Минвод или Сочи будет стоить от 150 тысяч рублей на двоих, в Египет – от 110 тысяч. А вот Дубай, напротив, дешевле летом – из-за жары отели снижают цены и путевку можно купить по цене от 70 тысяч рублей. Осенью туры в Дубай стартуют уже от 100 тысяч на двоих, но отдыхать в это время в ОАЭ гораздо комфортнее. Одно из дорогих направлений – Мальдивы – тоже "падает" в цене летом: в среднем с полумиллиона до 350 тысяч рублей за тур.Полезные советы"Экономить можно, просто нужно знать, когда покупать билеты и как компоновать тур. Если поездка экскурсионная, достаточно тура с включением завтраков – уже на месте лучше устроить себе самостоятельный гастротур. При этом любое турагентство продает не только пакетные туры, но и отдельно билеты и отели – смотрим, что выгоднее. Это зависит от направления: Турция выгоднее пакетом, а, например, Европа, – регулярными рейсами", – дает совет гостья эфира.Также она рекомендует позаботиться о безопасности: перед вылетом все документы нужно сфотографировать на случай их потери. Обязательна также медицинская страховка: в стоимость пакетных туров она уже включена, но и самостоятельным туристам не следует пренебрегать ее оформлением, поскольку медицина в зарубежных странах, как правило, очень дорогая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в маеРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240628/krymchane-vybirayut-belorussiyu---eksperty-otmechayut-rost-turpotoka-1138432721.html

крым

китай

турция

узбекистан

оаэ

египет

европа

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туризм, крым, китай, турция, узбекистан, оаэ , египет, лиана калафатова, европа