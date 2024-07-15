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Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит
Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит
Спрос на выездной туризм в Крыму растет, при этом традиционно популярной остается Турция, а новым трендом становятся поездки в Китай. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:02
2024-07-15T08:38
туризм
радио "спутник в крыму"
крым
китай
турция
узбекистан
оаэ
египет
лиана калафатова
европа
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Спрос на выездной туризм в Крыму растет – эксперт
Спрос на выездной туризм в Крыму растет – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Спрос на выездной туризм в Крыму растет, при этом традиционно популярной остается Турция, а новым трендом становятся поездки в Китай. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель туристического агентства Лиана Калафатова, а также дала рекомендации по выбору самых выгодных туристических предложений.Турция, Египет и Китай"Несмотря на то, что ближайшие аэропорты вылета в Сочи и Минводах, динамика выездного туризма в Крыму положительная. Если сравнивать статистику с 2022 по 2024 годов – идет рост. Возможно, это связано с синдромом "отложенной жизни": сначала все ожидали, когда пройдет ковид, потом – когда откроется аэропорт Симферополя. И теперь люди уже не хотят больше ждать", – говорит Калафатова.По ее словам, в последнее время жители полуострова чаще стали пользоваться услугами турагентов, тогда как ранее предпочитали самостоятельные путешествия. В условиях трудной логистики с агентствами путешествовать проще. Что касается направлений – чаще всего крымчане выбирают Турцию. Также популярны ОАЭ, Египет и Таиланд, а в последнее время еще и КНР.Также в Крыму набирают популярность йога-туры, и туры, направленные на улучшение здоровья. А еще туры в Узбекистан, куда есть прямые рейсы, и в Грузию, которую открыли после долгосрочных ограничений.Выгодные турыЧто касается выбора наиболее подходящего тура, по мнению эксперта, с этой задачей лучше всего справятся специалисты, которые знают оптимальные цены, самые удобные маршруты и реальный уровень того или иного отеля.Особенно выгодны ранние бронирования для семей с детьми – так можно купить максимально комфортный тур по приемлемой цене. Еще один лайфак для тех, кто бронирует отдых заранее, – оформлять страховку от невыезда: это гарант возврата денег в случае непредвиденных обстоятельств. Цена страховки зависит от ряда факторов и составляет около 5% от стоимости тура. При этом тур при раннем бронировании часто можно купить в рассрочку.Цены на путевки"Самый "высокий" сезон, когда крымчане предпочитают отдыхать – сентябрь и октябрь. Наше море уже прохладное, и цены на это время в ту же Турцию намного интереснее. В это время можно выбрать хороший отель на 30% дешевле, чем летом", – продолжает гостья эфира.По ее словам, в летний сезон путевка "все включено" в Турцию с вылетом из аэропортов Минвод или Сочи будет стоить от 150 тысяч рублей на двоих, в Египет – от 110 тысяч. А вот Дубай, напротив, дешевле летом – из-за жары отели снижают цены и путевку можно купить по цене от 70 тысяч рублей. Осенью туры в Дубай стартуют уже от 100 тысяч на двоих, но отдыхать в это время в ОАЭ гораздо комфортнее. Одно из дорогих направлений – Мальдивы – тоже "падает" в цене летом: в среднем с полумиллиона до 350 тысяч рублей за тур.Полезные советы"Экономить можно, просто нужно знать, когда покупать билеты и как компоновать тур. Если поездка экскурсионная, достаточно тура с включением завтраков – уже на месте лучше устроить себе самостоятельный гастротур. При этом любое турагентство продает не только пакетные туры, но и отдельно билеты и отели – смотрим, что выгоднее. Это зависит от направления: Турция выгоднее пакетом, а, например, Европа, – регулярными рейсами", – дает совет гостья эфира.Также она рекомендует позаботиться о безопасности: перед вылетом все документы нужно сфотографировать на случай их потери. Обязательна также медицинская страховка: в стоимость пакетных туров она уже включена, но и самостоятельным туристам не следует пренебрегать ее оформлением, поскольку медицина в зарубежных странах, как правило, очень дорогая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в маеРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
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китай
турция
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туризм, крым, китай, турция, узбекистан, оаэ , египет, лиана калафатова, европа
Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит

Крымчане для отдыха выбирают Турцию и Китай – туроператор

08:02 15.07.2024 (обновлено: 08:38 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Спрос на выездной туризм в Крыму растет, при этом традиционно популярной остается Турция, а новым трендом становятся поездки в Китай. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель туристического агентства Лиана Калафатова, а также дала рекомендации по выбору самых выгодных туристических предложений.
Спрос на выездной туризм в Крыму растет – эксперт
08:02

Турция, Египет и Китай

"Несмотря на то, что ближайшие аэропорты вылета в Сочи и Минводах, динамика выездного туризма в Крыму положительная. Если сравнивать статистику с 2022 по 2024 годов – идет рост. Возможно, это связано с синдромом "отложенной жизни": сначала все ожидали, когда пройдет ковид, потом – когда откроется аэропорт Симферополя. И теперь люди уже не хотят больше ждать", – говорит Калафатова.
По ее словам, в последнее время жители полуострова чаще стали пользоваться услугами турагентов, тогда как ранее предпочитали самостоятельные путешествия. В условиях трудной логистики с агентствами путешествовать проще. Что касается направлений – чаще всего крымчане выбирают Турцию. Также популярны ОАЭ, Египет и Таиланд, а в последнее время еще и КНР.
"Китай – это бизнес-туры. Оформление визы – 17,5 тысяч рублей. Это можно сделать дистанционно. Также можно оформить визу в аэропорту Шанхая, если это группа от двух человек – по прилету это стоит 150 долларов на человека. При этом в Хайнань действует безвизовый режим – это пляжный отдых, направление не такое популярное у крымчан, но мы его тоже продаем", – информирует руководитель туристического агентства.
Также в Крыму набирают популярность йога-туры, и туры, направленные на улучшение здоровья. А еще туры в Узбекистан, куда есть прямые рейсы, и в Грузию, которую открыли после долгосрочных ограничений.

Выгодные туры

Что касается выбора наиболее подходящего тура, по мнению эксперта, с этой задачей лучше всего справятся специалисты, которые знают оптимальные цены, самые удобные маршруты и реальный уровень того или иного отеля.
"Есть и "горящие" туры – на них скидки 35-50%. Но "горящий" тур предполагает вылет за 2-3 дня, а у нас ближайшие аэропорты вылета довольно далеко, поэтому такие туры для крымчан бывают редко, но все же встречаются. И все же мы рекомендуем рассматривать раннее бронирование – это тоже дешевле. Особенно это касается праздничных дат. Например, уже сейчас мы бронируем туры на Новый год", – продолжает специалист.
Особенно выгодны ранние бронирования для семей с детьми – так можно купить максимально комфортный тур по приемлемой цене. Еще один лайфак для тех, кто бронирует отдых заранее, – оформлять страховку от невыезда: это гарант возврата денег в случае непредвиденных обстоятельств. Цена страховки зависит от ряда факторов и составляет около 5% от стоимости тура. При этом тур при раннем бронировании часто можно купить в рассрочку.

Цены на путевки

"Самый "высокий" сезон, когда крымчане предпочитают отдыхать – сентябрь и октябрь. Наше море уже прохладное, и цены на это время в ту же Турцию намного интереснее. В это время можно выбрать хороший отель на 30% дешевле, чем летом", – продолжает гостья эфира.
По ее словам, в летний сезон путевка "все включено" в Турцию с вылетом из аэропортов Минвод или Сочи будет стоить от 150 тысяч рублей на двоих, в Египет – от 110 тысяч. А вот Дубай, напротив, дешевле летом – из-за жары отели снижают цены и путевку можно купить по цене от 70 тысяч рублей. Осенью туры в Дубай стартуют уже от 100 тысяч на двоих, но отдыхать в это время в ОАЭ гораздо комфортнее. Одно из дорогих направлений – Мальдивы – тоже "падает" в цене летом: в среднем с полумиллиона до 350 тысяч рублей за тур.

Полезные советы

"Экономить можно, просто нужно знать, когда покупать билеты и как компоновать тур. Если поездка экскурсионная, достаточно тура с включением завтраков – уже на месте лучше устроить себе самостоятельный гастротур. При этом любое турагентство продает не только пакетные туры, но и отдельно билеты и отели – смотрим, что выгоднее. Это зависит от направления: Турция выгоднее пакетом, а, например, Европа, – регулярными рейсами", – дает совет гостья эфира.
Также она рекомендует позаботиться о безопасности: перед вылетом все документы нужно сфотографировать на случай их потери. Обязательна также медицинская страховка: в стоимость пакетных туров она уже включена, но и самостоятельным туристам не следует пренебрегать ее оформлением, поскольку медицина в зарубежных странах, как правило, очень дорогая.
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