https://crimea.ria.ru/20240401/otdykh-za-granitsey-kakie-strany-vybrali-krymchane-dlya-otdykha-v-mae-1136144822.html

Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в мае

Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в мае - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в мае

В Крыму вырос спрос на турпоездки в Белорусию и Армению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор туроператора Кристина Загуменная. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T08:24

2024-04-01T08:24

2024-04-01T08:24

туризм

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узбекистан

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СИМФЕРОПОЛЬ 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму вырос спрос на турпоездки в Белорусию и Армению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор туроператора Кристина Загуменная."Из стран ближнего зарубежья крымчане стали чаще выбирать Белоруссию и Армению", – сообщила она.По ее словам, Белоруссия стала настолько популярной, что из Крыма даже запустили автобусы.Первый международный автобусный рейс из Крыма отправился в Минск>>Также вырос интерес к Армении. В среднем экскурсионный тур с перелетом обойдется в 90 тысяч рублей на человека. Еще одно востребованное направление – Узбекистан. В рамках обзорных туров гости посещают большое число городов, однако стоимость таких туров достаточно высока, добавила специалист.Из традиционных туристических зарубежных направлений лидирует Турция. На майские праздники неделя "все включено" в среднем отеле будет стоить от 32 тысяч рублей, в отеле 5* – от 42 тысяч рублей на человека. Также востребованы туры по экскурсионной программе "Золотая Турция" и комбинированные туры.На втором месте – "классический" Египет, неделя в отеле 4* будет стоить от 70 до 80 тысяч рублей. Многие крымчане отдают предпочтения комбинации отельного отдыха с экскурсиями по Нилу и в Каир. Также сохраняется спрос на Эмираты и страны Азии.Специалист подчеркнула, что Минэкономразвития публикует списки рекомендованных стран, а также указывает, от поездки в какие страны лучше воздержаться.По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, российские туристы инвестировали около 50 миллиардов долларов в год в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий.Ранее Чернышенко заявлял, что к 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Он также подчеркивал, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году превысит 65 миллионов человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - ПутинРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

белоруссия

беларусь

армения

узбекистан

турция

египет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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