https://crimea.ria.ru/20230725/chernyshenko-rossiyskie-turisty-vyvozili-za-rubezh-50-mlrd-dollarov-v-god-1130298505.html

Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год

Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год

Около 50 млрд долларов в год российские туристы инвестировали в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий. Такие цифры озвучил в Судаке во время... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T21:18

2023-07-25T21:18

2023-07-25T22:15

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СУДАК, 25 июл – РИА Новости Крым. Около 50 млрд долларов в год российские туристы инвестировали в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий. Такие цифры озвучил в Судаке во время встречи с резидентами "Тарвиды-Арт" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он подчеркнул, что последние три десятилетия российским гражданам навязывали историю "успеха", согласно которой "в России отдыхать негде, поэтому успешный человек весь год работал, а потом вез свои деньги на за границу – в Турцию, Шри-Ланку и ряд других стран".Фактически, заграничные курорты отстраивались за деньги российских граждан и сейчас очень болезненно реагируют, что российский турист едет отдыхать в Крым или на другие курорты России, но не к ним, подчеркнул он.После того, как президент Владимир Путин поручил вдвое нарастить внутренний турпоток к 2030 году, в стране начали реализовывать различные инфраструктурные проекты.Вице-премьер отметил, что окупаемость последних колеблется в пределах года, кроме того, государство компенсирует предпринимателю 50% затрат. В этой связи он призвал молодых и заинтересованных в развитии внутреннего туризма стартаперов проявлять инициативу и развивать данное направление.В июне Чернышенко заявлял, что к 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Он также подчеркивал, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году превысит 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа.Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и СевастополеПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуРоссия может стать основным направлением выездного туризма для Китая

https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html

судак

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