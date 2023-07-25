https://crimea.ria.ru/20230725/chernyshenko-rossiyskie-turisty-vyvozili-za-rubezh-50-mlrd-dollarov-v-god-1130298505.html
Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год
Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год
Около 50 млрд долларов в год российские туристы инвестировали в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий. Такие цифры озвучил в Судаке во время... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T21:18
2023-07-25T21:18
2023-07-25T22:15
дмитрий чернышенко
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СУДАК, 25 июл – РИА Новости Крым. Около 50 млрд долларов в год российские туристы инвестировали в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий. Такие цифры озвучил в Судаке во время встречи с резидентами "Тарвиды-Арт" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он подчеркнул, что последние три десятилетия российским гражданам навязывали историю "успеха", согласно которой "в России отдыхать негде, поэтому успешный человек весь год работал, а потом вез свои деньги на за границу – в Турцию, Шри-Ланку и ряд других стран".Фактически, заграничные курорты отстраивались за деньги российских граждан и сейчас очень болезненно реагируют, что российский турист едет отдыхать в Крым или на другие курорты России, но не к ним, подчеркнул он.После того, как президент Владимир Путин поручил вдвое нарастить внутренний турпоток к 2030 году, в стране начали реализовывать различные инфраструктурные проекты.Вице-премьер отметил, что окупаемость последних колеблется в пределах года, кроме того, государство компенсирует предпринимателю 50% затрат. В этой связи он призвал молодых и заинтересованных в развитии внутреннего туризма стартаперов проявлять инициативу и развивать данное направление.В июне Чернышенко заявлял, что к 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Он также подчеркивал, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году превысит 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа.Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и СевастополеПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуРоссия может стать основным направлением выездного туризма для Китая
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
дмитрий чернышенко, новости крыма, общество, туризм в крыму, отдых, судак
Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год
Чернышенко: россияне вкладывали до 50 млрд долларов в год в развитие заграничных курортов
21:18 25.07.2023 (обновлено: 22:15 25.07.2023)
СУДАК, 25 июл – РИА Новости Крым. Около 50 млрд долларов в год российские туристы инвестировали в заграничные курорты на протяжении последних десятилетий. Такие цифры озвучил в Судаке во время встречи с резидентами "Тарвиды-Арт" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он подчеркнул, что последние три десятилетия российским гражданам навязывали историю "успеха", согласно которой "в России отдыхать негде, поэтому успешный человек весь год работал, а потом вез свои деньги на за границу – в Турцию, Шри-Ланку и ряд других стран".
"Благодаря этой навязанной модели, российские туристы ежегодно вывозили около 30 млрд долларов и тратили на внешний туризм, плюс перелеты, плюс оплаты гостиниц. В общем примерно по 50 млрд долларов в год россияне инвестировали в заграничные курорты", – сказал Чернышенко.
Фактически, заграничные курорты отстраивались за деньги российских граждан и сейчас очень болезненно реагируют, что российский турист едет отдыхать в Крым или на другие курорты России, но не к ним, подчеркнул он.
После того, как президент Владимир Путин поручил вдвое нарастить внутренний турпоток к 2030 году, в стране начали реализовывать различные инфраструктурные проекты.
"Сейчас перспективы таковы, что мы вдвое увеличим наш внутренний туризм. Для этого ведется огромная работа. При этом есть инфраструктура, на создание и окупаемость которой требуется длительное время, например, крупные гостиничные комплексы, – пояснил Чернышенко. – Есть и более быстрые, в реализации которых активно участвует Крым – модульные быстровозводимые здания (глэмпинги)".
Вице-премьер отметил, что окупаемость последних колеблется в пределах года, кроме того, государство компенсирует предпринимателю 50% затрат. В этой связи он призвал молодых и заинтересованных в развитии внутреннего туризма стартаперов проявлять инициативу и развивать данное направление.
В июне Чернышенко заявлял, что к 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты
, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Он также подчеркивал, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году превысит 65 млн человек
. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса
, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.
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