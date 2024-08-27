https://crimea.ria.ru/20240827/aktivizatsiya-chernomorskoy-depressii-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139714004.html

Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник

Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник

Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы,... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T00:01

2024-08-27T00:01

2024-08-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохраняется. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +25 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240826/smerchi-i-zatyazhnye-livni-s-gradom-idut-na-kuban-1139880089.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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