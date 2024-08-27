https://crimea.ria.ru/20240827/aktivizatsiya-chernomorskoy-depressii-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139714004.html
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы,... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T00:01
2024-08-27T00:01
2024-08-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохраняется. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +25 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240826/smerchi-i-zatyazhnye-livni-s-gradom-idut-na-kuban-1139880089.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник временами сильные дожди и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохраняется. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 7-12 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +25 градусов, днем +24…+29, в горах +18…+23 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +25 до +29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.