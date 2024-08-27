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Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы,... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T00:01
2024-08-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохраняется. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +25 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240826/smerchi-i-zatyazhnye-livni-s-gradom-idut-na-kuban-1139880089.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник временами сильные дожди и грозы

00:01 27.08.2024
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в связи с активизацией Черноморской депрессии на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды: временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму и Севастополе сохраняется. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный 7-12 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +25 градусов, днем +24…+29, в горах +18…+23 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +25 до +29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Смерч над морем
Вчера, 15:37
Смерчи и затяжные ливни с градом идут на Кубань
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
23:20Главное за день: 26 августа
23:07Дурову продлили срок содержания под стражей
23:02Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью
22:52Главные новости Крыма: 26 августа
22:35Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
22:15Новый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории
21:52В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги
21:31В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
21:14Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
20:52Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
20:32Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
20:05В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
19:51Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
19:31Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
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18:43В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
18:31Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС
18:10В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
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