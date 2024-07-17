https://crimea.ria.ru/20240717/sklad-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-vsu-porazhen-vysokotochnym-udarom-1138931364.html

Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T13:54

2024-07-17T13:54

2024-07-17T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российскими средствами ПВО сбита управляемая авиабомба Hammer производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.16 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГорит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон)