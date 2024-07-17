Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/sklad-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-vsu-porazhen-vysokotochnym-udarom-1138931364.html
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T13:54
2024-07-17T13:55
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
пво
поставки западного оружия украине
авиабомба hammer
himars
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902346_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_093a52bc956c3ac667a99749ce6f21dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российскими средствами ПВО сбита управляемая авиабомба Hammer производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.16 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГорит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902346_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_83083f23550a04cbf146221d8c52fc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские войска уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения

13:54 17.07.2024 (обновлено: 13:55 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ВС РФ
Работа ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах", - информирует Telegram-канал ведомства.
Кроме того, российскими средствами ПВО сбита управляемая авиабомба Hammer производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.
16 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
Горит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков
Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФПВОПоставки западного оружия УкраинеАвиабомба HammerHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
14:29Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
14:21В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
14:15Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
14:09Ситуация у Крымского моста к этому часу
14:02ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
13:54Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
13:36На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
13:21Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
13:12Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму
13:00Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
12:45Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
12:31В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
11:48По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
11:41Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
11:35Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
11:27Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
11:19ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
11:08"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
10:49Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Лента новостейМолния