https://crimea.ria.ru/20240717/sklad-raketno-artilleriyskogo-vooruzheniya-vsu-porazhen-vysokotochnym-udarom-1138931364.html
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T13:54
2024-07-17T13:54
2024-07-17T13:55
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российскими средствами ПВО сбита управляемая авиабомба Hammer производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.16 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГорит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, авиабомба hammer, himars, беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские войска уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения
13:54 17.07.2024 (обновлено: 13:55 17.07.2024)