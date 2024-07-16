https://crimea.ria.ru/20240716/gerasimov-postavil-novye-zadachi-pered-gruppirovkoy-vostok-1138903069.html

Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток" - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T15:00

2024-07-16T15:00

2024-07-16T15:20

валерий герасимов

новости сво

группировка войск "восток"

вооруженные силы россии

новости

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902887_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_d7dbed3bbc14555d099c9c43fce1632a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба военного ведомства.Он отметил успехи группировки при освобождении населенного пункта Урожайное и вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта. На пункте управления группировки начальнику Генштаба представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.Также Герасимов поставил дальнейшие задачи бойцам группировки.Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.Населенный пункт находится на границе ДНР и Запорожской области. По мнению экспертов, освобождение Урожайного имеет оперативно-тактическое значение. Это позволит выровнять фронт на Южно-Донецком направлении и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскЗапад разрушает основы безопасности – ГерасимовГлава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, новости сво, группировка войск "восток", вооруженные силы россии, новости, запорожская область