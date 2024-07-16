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Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток" - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток" - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:00
2024-07-16T15:20
валерий герасимов
новости сво
группировка войск "восток"
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба военного ведомства.Он отметил успехи группировки при освобождении населенного пункта Урожайное и вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта. На пункте управления группировки начальнику Генштаба представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.Также Герасимов поставил дальнейшие задачи бойцам группировки.Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.Населенный пункт находится на границе ДНР и Запорожской области. По мнению экспертов, освобождение Урожайного имеет оперативно-тактическое значение. Это позволит выровнять фронт на Южно-Донецком направлении и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскЗапад разрушает основы безопасности – ГерасимовГлава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
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валерий герасимов, новости сво, группировка войск "восток", вооруженные силы россии, новости, запорожская область
Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток" в зоне СВО

15:00 16.07.2024 (обновлено: 15:20 16.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Восток"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Он отметил успехи группировки при освобождении населенного пункта Урожайное и вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенного пункта.
"После награждения начальник Генерального штаба пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в освобождении Урожайного, которые рассказали, как осуществлялась подготовка и непосредственно штурм самого населенного пункта", - сказано в сообщении.
На пункте управления группировки начальнику Генштаба представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.
Также Герасимов поставил дальнейшие задачи бойцам группировки.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.
Населенный пункт находится на границе ДНР и Запорожской области. По мнению экспертов, освобождение Урожайного имеет оперативно-тактическое значение. Это позволит выровнять фронт на Южно-Донецком направлении и расширить плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск.
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Валерий ГерасимовНовости СВОГруппировка войск "Восток"Вооруженные силы РоссииНовостиЗапорожская область
 
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