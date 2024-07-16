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Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T13:13
2024-07-16T13:13
2024-07-16T13:16
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в небе уничтожены 28 украинских дронов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.В ночь на вторник ПВО сбили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один дрон уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникойСу-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , пво, поставки западного оружия украине
Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой и 15 западных снарядов сбиты силами ПВО
13:13 16.07.2024 (обновлено: 13:16 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой", - сказано в сообщении.
Кроме того, в небе уничтожены 28 украинских дронов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.
В ночь на вторник ПВО сбили 13 украинских беспилотников
над регионами России, в том числе один дрон уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.
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