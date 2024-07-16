https://crimea.ria.ru/20240716/sily-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-yak-52-s-pulemetnoy-ustanovkoy-1138894960.html

Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T13:13

2024-07-16T13:13

2024-07-16T13:16

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

пво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ Западом. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в небе уничтожены 28 украинских дронов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.В ночь на вторник ПВО сбили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один дрон уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникойСу-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , пво, поставки западного оружия украине