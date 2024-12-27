https://crimea.ria.ru/20241227/putin-sozdal-pri-sovbeze-nauchno-ekspertnyy-sovet-vo-glave-s-shoygu-1142974417.html

Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу

Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу

В Совете безопасности России образован научно-экспертный совет во главе с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Соответствующий указ президента страны Владимира... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T16:45

2024-12-27T16:45

2024-12-27T16:45

сергей шойгу

владимир путин (политик)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Совете безопасности России образован научно-экспертный совет во главе с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина размещен на портале правовой информации.Председателем новообразованной структуры по должности является секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Всего в состав войдут 14 человек, включая первого заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.Тем же указом глава государства упразднил существовавший ранее научный совет при Совбезе.В указе отмечается, что решения научно-экспертного совета носят рекомендательный характер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, владимир путин (политик), россия, новости