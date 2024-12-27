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Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу
Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу
В Совете безопасности России образован научно-экспертный совет во главе с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Соответствующий указ президента страны Владимира... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T16:45
2024-12-27T16:45
сергей шойгу
владимир путин (политик)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Совете безопасности России образован научно-экспертный совет во главе с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина размещен на портале правовой информации.Председателем новообразованной структуры по должности является секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Всего в состав войдут 14 человек, включая первого заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.Тем же указом глава государства упразднил существовавший ранее научный совет при Совбезе.В указе отмечается, что решения научно-экспертного совета носят рекомендательный характер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей шойгу, владимир путин (политик), россия, новости
Путин создал при Совбезе научно-экспертный совет во главе с Шойгу

В Совете безопасности РФ создан научно-экспертный совет во главе с Шойгу – указ Путина

16:45 27.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Совете безопасности России образован научно-экспертный совет во главе с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина размещен на портале правовой информации.
"В целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности РФ и его рабочих органов постановляю образовать научно-экспертный совет Совета безопасности РФ", - говорится в документе.
Председателем новообразованной структуры по должности является секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Всего в состав войдут 14 человек, включая первого заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
Тем же указом глава государства упразднил существовавший ранее научный совет при Совбезе.
В указе отмечается, что решения научно-экспертного совета носят рекомендательный характер.
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Сергей ШойгуВладимир Путин (политик)РоссияНовости
 
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