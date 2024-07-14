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Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000 - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000 - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север",... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T09:43
2024-07-14T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России.Удар наносился авиационной бомбой ФАБ - 3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в МО РФ.Отмечается, что после успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена."ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели - долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы", - рассказал летчик Су-34.Кроме того, МО РФ показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя, как раскрываются крылья УМПК и она начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель и взрыв, вызванный снарядом.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении завода по производству взрывчатки в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARS39 групповых ударов за неделю: что уничтожили на УкраинеКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, украина, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

09:43 14.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Удар наносился авиационной бомбой ФАБ - 3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в МО РФ.
Отмечается, что после успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена.
"ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели - долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы", - рассказал летчик Су-34.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя, как раскрываются крылья УМПК и она начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель и взрыв, вызванный снарядом.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении завода по производству взрывчатки в зоне СВО.
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