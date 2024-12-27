https://crimea.ria.ru/20241227/krymchanam-rasskazali-kak-poluchit-vysokotekhnologichnuyu-pomosch-po-oms-1142971003.html
Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Крымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
За 11 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях Крыма и Севастополя застрахованным в "Крыммедстрах" гражданам оказано более 4,3 тысячи случаев... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T14:38
2024-12-27T14:38
2024-12-27T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. За 11 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях Крыма и Севастополя застрахованным в "Крыммедстрах" гражданам оказано более 4,3 тысячи случаев высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) на сумму более 1 миллиарда рублей, а стоимость самого дорогого лечения составила почти 2 миллиона рублей. Каким образом можно получить ВМП по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и где она может быть оказана застрахованным лицам, рассказали в страховой компании ООО "СМК "Крыммедстрах".Перечень видов ВМП, установленный Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (базовая программа), из года в год расширяется.Где можно получить ВМП по ОМСВМП, включенная в базовую программу ОМС, оплачивается за счет средств Обязательного медицинского страхования и доступна гражданам на всей территории Российской Федерации в медицинских организациях, которые работают в сфере ОМС.В 2024 году ВМП в Республике Крым оказывали 10 медицинских учреждений, а в Севастополе – пять, в том числе Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко и Республиканская детская клиническая больница, онкологические диспансеры Крыма и Севастополя, Евпаторийская городская больница и Керченская больница №1.Кто может получить ВМППолучить бесплатно ВМП по полису ОМС могут все застрахованные по ОМС граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.Заболевания, по которым можно получить ВМП по полису ОМСЗастрахованные лица могут получить ВМП в рамках базовой программы ОМС более чем по 20 профилям медицинской помощи.В 2024 году в список видов ВМП по базовой программе ОМС были включены:- органосохраняющие операции при лечении миомы матки и аденомиоза;- поликомпонентное лечение врожденных аномалий трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биопрепаратов;- коронарная ангиопластика или стентирование с внутрисосудистой ротационной атерэктомией при ишемической болезни сердца.Как получить ВМП по ОМСИтак, какие же шаги необходимо сделать, чтобы получить ВМП по ОМС.Во-первых, в своей поликлинике пройти медицинское обследование, в ходе которого определяется необходимость в высокотехнологичной помощи.Во-вторых, получить направление лечащего врача на получение ВМП.В-третьих, собрать пакет документов (выписку из медицинской документации, копию паспорта/свидетельства о рождении, полиса и СНИЛС, результаты анализов и обследований и другое).В-четвертых, медицинская организация в течение трех рабочих дней или сам пациент (при желании) отправляют направление врача и собранный пакет документов в ту медицинскую организацию, которая будет оказывать ВМП.В-пятых, ждать решения от врачебной комиссии. Принимающая медицинская организация оформляет талон на оказание ВМП. А комиссия этой медицинской организации в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления талона на пациента, выносит решение о наличии либо отсутствии медицинских показаний для госпитализации.При наличии медицинских противопоказаний для госпитализации отказ в госпитализации будет отмечен соответствующей записью в талоне. Проверить статус талона можно на специальном сайте. В-шестых, госпитализироваться в медицинскую организацию.Что делать, если отказали в проведении ВМПВ случае отказа в проведении ВМП у вас есть право обратиться за консультацией в страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС. Страховой представитель рассмотрит обращение и поможет разобраться в сложившейся ситуации.Реклама, ООО "СМК "Крыммедстрах", erid F7NfYUJCUneP5VmXP6WY
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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омс, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крыммедстрах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым.
За 11 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях Крыма и Севастополя застрахованным в "Крыммедстрах"
гражданам оказано более 4,3 тысячи случаев высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) на сумму более 1 миллиарда рублей, а стоимость самого дорогого лечения составила почти 2 миллиона рублей. Каким образом можно получить ВМП по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и где она может быть оказана застрахованным лицам, рассказали в страховой компании ООО "СМК "Крыммедстрах".
ВМП относится к специализированной медицинской помощи, которая включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии.
Перечень видов ВМП, установленный Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (базовая программа), из года в год расширяется.
Где можно получить ВМП по ОМС
ВМП, включенная в базовую программу ОМС, оплачивается за счет средств Обязательного медицинского страхования и доступна гражданам на всей территории Российской Федерации в медицинских организациях, которые работают в сфере ОМС.
В 2024 году ВМП в Республике Крым оказывали 10 медицинских учреждений, а в Севастополе – пять, в том числе Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко и Республиканская детская клиническая больница, онкологические диспансеры Крыма и Севастополя, Евпаторийская городская больница и Керченская больница №1.
Кто может получить ВМП
Получить бесплатно ВМП по полису ОМС могут все застрахованные по ОМС граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.
Заболевания, по которым можно получить ВМП по полису ОМС
Застрахованные лица могут получить ВМП в рамках базовой программы ОМС более чем по 20 профилям медицинской помощи.
Среди видов ВМП такие, как проведение ангиопластики со стентированием при ишемической болезни сердца, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца, эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости, реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований.
В 2024 году в список видов ВМП по базовой программе ОМС были включены:
- органосохраняющие операции при лечении миомы матки и аденомиоза;
- поликомпонентное лечение врожденных аномалий трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биопрепаратов;
- коронарная ангиопластика или стентирование с внутрисосудистой ротационной атерэктомией при ишемической болезни сердца.
Как получить ВМП по ОМС
Итак, какие же шаги необходимо сделать, чтобы получить ВМП по ОМС.
Во-первых, в своей поликлинике пройти медицинское обследование, в ходе которого определяется необходимость в высокотехнологичной помощи.
Во-вторых, получить направление лечащего врача на получение ВМП.
В-третьих, собрать пакет документов (выписку из медицинской документации, копию паспорта/свидетельства о рождении, полиса и СНИЛС, результаты анализов и обследований и другое).
В-четвертых, медицинская организация в течение трех рабочих дней или сам пациент (при желании) отправляют направление врача и собранный пакет документов в ту медицинскую организацию, которая будет оказывать ВМП.
В-пятых, ждать решения от врачебной комиссии. Принимающая медицинская организация оформляет талон на оказание ВМП. А комиссия этой медицинской организации в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления талона на пациента, выносит решение о наличии либо отсутствии медицинских показаний для госпитализации.
При наличии медицинских противопоказаний для госпитализации отказ в госпитализации будет отмечен соответствующей записью в талоне. Проверить статус талона можно на специальном сайте.
В-шестых, госпитализироваться в медицинскую организацию.
Что делать, если отказали в проведении ВМП
В случае отказа в проведении ВМП у вас есть право обратиться за консультацией в страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС. Страховой представитель рассмотрит обращение и поможет разобраться в сложившейся ситуации.
Реклама, ООО "СМК "Крыммедстрах",
erid F7NfYUJCUneP5VmXP6WY