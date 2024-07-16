https://crimea.ria.ru/20240716/nad-chernym-morem-u-poberezhya-kryma-unichtozhen-bespilotnik-vsu-1138884398.html

У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ

У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2024

У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ

Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами и над Черным морем у РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T07:31

2024-07-16T07:31

2024-07-16T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами и над Черным морем у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон сбросил взрывчатку на территорию завода низковольтной аппаратуры. В результате там загорелся один из цехов, никто из сотрудников не пострадал.Боевики киевского режима регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь. В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Второй раз за день дрон ВСУ сбили над морем на подлете к Крыму днем 15 июля.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.

https://crimea.ria.ru/20240715/bespilotniki-atakuyut-sevastopol---chto-izvestno-1138858096.html

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