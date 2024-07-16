Рейтинг@Mail.ru
У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/nad-chernym-morem-u-poberezhya-kryma-unichtozhen-bespilotnik-vsu-1138884398.html
У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ
У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2024
У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ
Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами и над Черным морем у РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T07:31
2024-07-16T07:43
пво
крым
черное море
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
обстрелы всу
атаки всу на крым
новости
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами и над Черным морем у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон сбросил взрывчатку на территорию завода низковольтной аппаратуры. В результате там загорелся один из цехов, никто из сотрудников не пострадал.Боевики киевского режима регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь. В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Второй раз за день дрон ВСУ сбили над морем на подлете к Крыму днем 15 июля.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
https://crimea.ria.ru/20240715/bespilotniki-atakuyut-sevastopol---chto-izvestno-1138858096.html
крым
черное море
ростовская область
воронежская область
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, крым, черное море, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, обстрелы всу, атаки всу на крым, новости, ростовская область, воронежская область, белгородская область, курская область
У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ

Силы ПВО сбили 13 дронов над 4 регионами России и акваторией Черного моря у берегов Крыма

07:31 16.07.2024 (обновлено: 07:43 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами и над Черным морем у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области по одному беспилотнику над Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также один дрон сбит над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - сказано в сообщении.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон сбросил взрывчатку на территорию завода низковольтной аппаратуры. В результате там загорелся один из цехов, никто из сотрудников не пострадал.
Боевики киевского режима регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь. В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Второй раз за день дрон ВСУ сбили над морем на подлете к Крыму днем 15 июля.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 05:40
Беспилотники атакуют Севастополь - что известно
 
ПВОКрымЧерное мореМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымНовостиРостовская областьВоронежская областьБелгородская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Стрельба на внешнем рейде - что происходит в Севастополе
09:17ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
09:08В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник – адреса
09:02ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
08:37Как правильно останавливать кровь в критической ситуации – советы врача
08:23Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
08:05Крымский мост сейчас: проезда ждут больше тысячи машин
07:37Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
07:31У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУ
07:24Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
06:58Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBE
06:31Загрязнение реки Славянка в Крыму дойдет до Азовского моря
06:08У Крымского моста стоят 975 машин – ожидание проезда превышает три часа
05:59Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
00:01Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
23:02Главное за день: 15 июля
22:42Запад хочет обвинить Россию в применении химоружия
22:16Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
22:03Главные новости Крыма: 15 июля
Лента новостейМолния