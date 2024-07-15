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Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма
Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T14:37
2024-07-15T14:37
2024-07-15T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили шесть беспилотников В Севастополе объявлена ракетная опасностьВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма
Украинский БПЛА сбит над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма
14:37 15.07.2024 (обновлено: 14:47 15.07.2024)