https://crimea.ria.ru/20240715/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-chernym-morem-u-beregov-kryma--1138867307.html

Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма

Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T14:37

2024-07-15T14:37

2024-07-15T14:47

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беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили шесть беспилотников В Севастополе объявлена ракетная опасностьВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф