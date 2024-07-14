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Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:16
2024-07-14T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Общие потери противника в результате удара российских войск по этим трем объектам превысили 140 человек.Кроме того, ВСУ потеряли 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора" и радиолокационную станцию. "Так же поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах", –уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что за сутки ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю
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Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
ВС РФ ударили по железнодорожному эшелону ВСУ на станции разгрузки военной техники
14:16 14.07.2024 (обновлено: 14:17 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки", – сообщили в МО.
Также нанесено поражение боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Общие потери противника в результате удара российских войск по этим трем объектам превысили 140 человек.
Кроме того, ВСУ потеряли 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора" и радиолокационную станцию.
"Так же поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах", –уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что за сутки ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО.
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