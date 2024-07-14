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Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой

Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой

Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T14:16

2024-07-14T14:16

2024-07-14T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Общие потери противника в результате удара российских войск по этим трем объектам превысили 140 человек.Кроме того, ВСУ потеряли 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора" и радиолокационную станцию. "Так же поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129-ти районах", –уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что за сутки ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под Харьковом Армия России уничтожила завод по производству взрывчатки в зоне СВО Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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