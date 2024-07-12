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Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю
В зоне проведения спецоперации за неделю армия России взяла под контроль четыре населенных пункта, уничтожив 14 070 боевиков ВСУ, сказано в недельной сводке... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:27
2024-07-12T17:27
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации за неделю армия России взяла под контроль четыре населенных пункта, уничтожив 14 070 боевиков ВСУ, сказано в недельной сводке Минобороны.На северном фронте российские военные улучшили положение по переднему краю, отразила 26 контратак, уничтожили до 1800 украинских боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь американских гаубиц М777 и три станции РЭБ.На западной линии улучшено тактическое положение, отражены три контратаки, ликвидированы до 3440 военнослужащих ВСУ, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, 14 полевых складов боеприпасов.На южном направлении отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства, девять станций РЭБ и 29 полевых складов боеприпасов.На центральном участке освобождены населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики, отражены 38 контратак, уничтожены до 2785 боевиков, два танка, в том числе американский Abrams, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.На востоке улучшено тактическое положение, отражены девять вражеских контратак, уничтожены до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО.Подразделениям группировки войск "Днепр" уничтожили до 685 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь американских М777, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.Также Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковГотовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика
Катастрофические потери: ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 14 тысяч боевиков – Минобороны

17:27 12.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В зоне проведения спецоперации за неделю армия России взяла под контроль четыре населенных пункта, уничтожив 14 070 боевиков ВСУ, сказано в недельной сводке Минобороны.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 6-12 июля 2024Сводка Минобороны из зоны СВО за 6-12 июля 2024
На северном фронте российские военные улучшили положение по переднему краю, отразила 26 контратак, уничтожили до 1800 украинских боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе восемь американских гаубиц М777 и три станции РЭБ.
На западной линии улучшено тактическое положение, отражены три контратаки, ликвидированы до 3440 военнослужащих ВСУ, пять танков, 14 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, 14 полевых складов боеприпасов.
На южном направлении отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 4380 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 90 автомобилей, 59 орудий полевой артиллерии, из них 27 западного производства, девять станций РЭБ и 29 полевых складов боеприпасов.
На центральном участке освобождены населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики, отражены 38 контратак, уничтожены до 2785 боевиков, два танка, в том числе американский Abrams, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
На востоке улучшено тактическое положение, отражены девять вражеских контратак, уничтожены до 980 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из которых десять произведены в странах НАТО.
Подразделениям группировки войск "Днепр" уничтожили до 685 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 38 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них восемь американских М777, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.
Также Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщалось ранее.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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