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В Геленджике группу туристов унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Геленджике группу туристов унесло в открытое море
В Геленджике группу туристов унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Геленджике группу туристов унесло в открытое море
Больше десяти человек, которые оказались во время шторма в открытом море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:21
2024-08-29T12:21
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
геленджик
черное море
безопасность
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Больше десяти человек, которые оказались во время шторма в открытом море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Водолазы Росгвардии тренировались выполнять подводные спуски в акватории Голубой бухты. Когда погода резко ухудшилась, они направились к берегу, но вдруг в открытом море заметили группу людей, которых все дальше уносило от прогулочного теплохода."Сотрудники СОБР "Беркут-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю помогли выбраться из воды купающимся, которых волнами отнесло от прогулочного теплохода в Геленджике", - говорится в сообщении.Уточняется, что из моря правоохранители поочередно подняли на борт служебной мотолодки больше десяти туристов.В июне сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих в Севастополе во время шторма. В свое свободное время сотрудники спецподразделения находились на одном из городских пляжей и заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Ялты вновь открыты после штормаВ водоемах России с начала лета утонули 178 человекВ Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина
геленджик
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), геленджик, черное море, безопасность, новости, краснодарский край
В Геленджике группу туристов унесло в открытое море

Водолазы Росгвардии спасли больше десяти человек в открытом море в шторм на Кубани

12:21 29.08.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииВодолазы Росгвардии спасли больше десяти человек в шторм на Кубани
Водолазы Росгвардии спасли больше десяти человек в шторм на Кубани
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Больше десяти человек, которые оказались во время шторма в открытом море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Водолазы Росгвардии тренировались выполнять подводные спуски в акватории Голубой бухты. Когда погода резко ухудшилась, они направились к берегу, но вдруг в открытом море заметили группу людей, которых все дальше уносило от прогулочного теплохода.
"Сотрудники СОБР "Беркут-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю помогли выбраться из воды купающимся, которых волнами отнесло от прогулочного теплохода в Геленджике", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из моря правоохранители поочередно подняли на борт служебной мотолодки больше десяти туристов.
В июне сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих в Севастополе во время шторма. В свое свободное время сотрудники спецподразделения находились на одном из городских пляжей и заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ГеленджикЧерное мореБезопасностьНовостиКраснодарский край
 
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