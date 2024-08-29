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В Геленджике группу туристов унесло в открытое море

В Геленджике группу туристов унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Геленджике группу туристов унесло в открытое море

Больше десяти человек, которые оказались во время шторма в открытом море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:21

2024-08-29T12:21

2024-08-29T12:21

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

геленджик

черное море

безопасность

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Больше десяти человек, которые оказались во время шторма в открытом море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Водолазы Росгвардии тренировались выполнять подводные спуски в акватории Голубой бухты. Когда погода резко ухудшилась, они направились к берегу, но вдруг в открытом море заметили группу людей, которых все дальше уносило от прогулочного теплохода."Сотрудники СОБР "Беркут-Юг" Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю помогли выбраться из воды купающимся, которых волнами отнесло от прогулочного теплохода в Геленджике", - говорится в сообщении.Уточняется, что из моря правоохранители поочередно подняли на борт служебной мотолодки больше десяти туристов.В июне сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих в Севастополе во время шторма. В свое свободное время сотрудники спецподразделения находились на одном из городских пляжей и заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Ялты вновь открыты после штормаВ водоемах России с начала лета утонули 178 человекВ Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина

геленджик

черное море

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), геленджик, черное море, безопасность, новости, краснодарский край