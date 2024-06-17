https://crimea.ria.ru/20240617/rosgvardeytsy-spasli-popavshikh-v-shtorm-otdykhayuschikh-v-sevastopole-1138174050.html

Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе

Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе

В Севастополе во время шторма сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T17:31

2024-06-17T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во время шторма сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.В свободное время от службы сотрудники спецподразделения, находясь на одном из городских пляжей, заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды, говорится в сообщении. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны. У отдыхающих начались первые признаки паники.Граждане были сильно напуганы и наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшей эвакуации на берег и оказания необходимой помощи, подытожили в ведомстве.На прошлой неделе 95-летняя женщина едва не утонула в Феодосии. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в КрымуС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, новости крыма, крым, севастополь