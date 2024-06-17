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Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе
Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе
В Севастополе во время шторма сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во время шторма сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.В свободное время от службы сотрудники спецподразделения, находясь на одном из городских пляжей, заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды, говорится в сообщении. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны. У отдыхающих начались первые признаки паники.Граждане были сильно напуганы и наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшей эвакуации на берег и оказания необходимой помощи, подытожили в ведомстве.На прошлой неделе 95-летняя женщина едва не утонула в Феодосии. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в КрымуС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, новости крыма, крым, севастополь
Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе

Попавших в шторм отдыхающих в Севастополе спасли росгвардейцы

17:31 17.06.2024 (обновлено: 17:32 17.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе во время шторма сотрудники Росгвардии спасли отдыхающих. Об этом сообщает Официальный канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
В свободное время от службы сотрудники спецподразделения, находясь на одном из городских пляжей, заметили, как мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве и не могли самостоятельно выбраться из воды, говорится в сообщении. К тому времени ухудшилась погода и поднялись волны. У отдыхающих начались первые признаки паники.

"Росгвардейцы незамедлительно оказали помощь и доставили их на безопасный участок суши, находящийся в 40 метрах от берега", – рассказали в ведомстве.

Граждане были сильно напуганы и наблюдались признаки переохлаждения. Росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС для дальнейшей эвакуации на берег и оказания необходимой помощи, подытожили в ведомстве.
На прошлой неделе 95-летняя женщина едва не утонула в Феодосии. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)НовостиНовости КрымаКрымСевастополь
 
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