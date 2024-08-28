https://crimea.ria.ru/20240828/plyazhi-yalty-vnov-otkryty-posle-shtorma-1139933142.html

Пляжи Ялты вновь открыты после шторма

Пляжи Ялты вновь открыты после шторма - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Пляжи Ялты вновь открыты после шторма

Пляжи Ялты открыты после шторма. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T11:12

2024-08-28T11:12

2024-08-28T11:13

крым

ялта

новости крыма

янина павленко

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139759339_230:0:2330:1181_1920x0_80_0_0_b95d42140ec59ab775296989945df20e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пляжи Ялты открыты после шторма. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко.26 августа на Южном берегу Крыма разыгрался шторм. Пляжи Ялтинского региона закрыли для купания. Сейчас погода стабилизировалась и купание на пляжах разрешено.По прогнозам гидрометцентра, в среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до + 24; днем +26…31, в горах +18…23 градусов.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, янина павленко, погода