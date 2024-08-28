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Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
Пляжи Ялты вновь открыты после шторма - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
Пляжи Ялты открыты после шторма. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T11:12
2024-08-28T11:12
2024-08-28T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пляжи Ялты открыты после шторма. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко.26 августа на Южном берегу Крыма разыгрался шторм. Пляжи Ялтинского региона закрыли для купания. Сейчас погода стабилизировалась и купание на пляжах разрешено.По прогнозам гидрометцентра, в среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до + 24; днем +26…31, в горах +18…23 градусов.
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крым, ялта, новости крыма, янина павленко, погода
Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
Пляжи Ялты открыты после шторма
11:12 28.08.2024 (обновлено: 11:13 28.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пляжи Ялты открыты после шторма. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко.
26 августа на Южном берегу Крыма разыгрался
шторм. Пляжи Ялтинского региона закрыли для купания. Сейчас погода стабилизировалась и купание на пляжах разрешено.
"Шторм утихает – пляжи Ялты вновь открыты. Температура морской воды чуть выше +26 градусов", - проинформировала она в своем ТГ-канале.
По прогнозам гидрометцентра, в среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до + 24; днем +26…31, в горах +18…23 градусов.