https://crimea.ria.ru/20240829/mediagruppa-rossiya-segodnya-budet-sotrudnichat-s-roskongressom-1139969933.html

Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом

Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом

Медиагруппа "Россия сегодня" и Фонд Росконгресс теперь смогут объединять и дополнять свои компетенции, а также заниматься совместным планированием. Это станет... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T13:37

2024-08-29T13:37

2024-08-29T13:53

новости

дмитрий киселев

международная медиагруппа "россия сегодня"

россия

александр стуглев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" и Фонд Росконгресс теперь смогут объединять и дополнять свои компетенции, а также заниматься совместным планированием. Это станет возможным благодаря подписанию соглашения в сфере генерального информационного партнерства между компаниями. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В четверг медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.Также он высказал слова благодарности в адрес Росконгресса и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация отношений, которые существуют, но и вдохновение на будущее.В свою очередь руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании правдивого информационного контента, который отличается высоким качеством.Глава Росконгресса добавил, что агентство демонстрирует такое качество работы, которое по праву подтверждает его статус как лидера.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр МалькевичГаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", россия, александр стуглев