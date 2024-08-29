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Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом
Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом
Медиагруппа "Россия сегодня" и Фонд Росконгресс теперь смогут объединять и дополнять свои компетенции, а также заниматься совместным планированием. Это станет... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T13:37
2024-08-29T13:53
новости
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" и Фонд Росконгресс теперь смогут объединять и дополнять свои компетенции, а также заниматься совместным планированием. Это станет возможным благодаря подписанию соглашения в сфере генерального информационного партнерства между компаниями. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В четверг медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.Также он высказал слова благодарности в адрес Росконгресса и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация отношений, которые существуют, но и вдохновение на будущее.В свою очередь руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании правдивого информационного контента, который отличается высоким качеством.Глава Росконгресса добавил, что агентство демонстрирует такое качество работы, которое по праву подтверждает его статус как лидера.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр МалькевичГаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
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новости, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", россия, александр стуглев
Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом

Соглашение "России сегодня" с Росконгрессом позволит объединять компетенции - Киселев

13:37 29.08.2024 (обновлено: 13:53 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" и Фонд Росконгресс теперь смогут объединять и дополнять свои компетенции, а также заниматься совместным планированием. Это станет возможным благодаря подписанию соглашения в сфере генерального информационного партнерства между компаниями. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В четверг медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.
"Во многом наша деятельность с Росконгрессом пересекается. Мы работаем в разных форматах, но отныне сможем дополнять друг друга и объединять наши компетенции. Идея заключить соглашение о генеральном информационном партнерстве с фондом включает в себя и инициативу сотрудничать еще до мероприятия. Заниматься совместным планированием, поиском совместных смыслов и акцентов. Здесь мы можем быть очень полезны друг другу", - отметил Киселев.
Также он высказал слова благодарности в адрес Росконгресса и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация отношений, которые существуют, но и вдохновение на будущее.
В свою очередь руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании правдивого информационного контента, который отличается высоким качеством.

"Мы (Росконгресс- ред.) объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь равных вам нет", - сказал он.

Глава Росконгресса добавил, что агентство демонстрирует такое качество работы, которое по праву подтверждает его статус как лидера.
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
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НовостиДмитрий КиселевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РоссияАлександр Стуглев
 
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