Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/patriarkh-kirill-nagradil-dmitriya-kiseleva-ordenom-sergiya-radonezhskogo-1139938253.html
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T13:28
2024-08-28T13:28
награды
дмитрий киселев
новости
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_324:0:2744:1361_1920x0_80_0_0_e1fe7123ea9a5bdd998f1603f264c030.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139938322_619:0:2437:1364_1920x0_80_0_0_625e06095b313f062057a19689fc33d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
награды, дмитрий киселев, новости, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени

13:28 28.08.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.
Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
 
НаградыДмитрий КиселевНовостиРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
13:43Вражеские беспилотники атаковали Кировскую область
13:28Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
13:15Взрывы слышны в Красногвардейском районе Крыма
13:03Вблизи Курской АЭС обезврежена неразорвавшаяся часть снаряда HIMARS
12:58Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
12:32В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь
12:13Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
12:09Армия России освободила Камышевку в ДНР
12:07В ДТП под Симферополем пострадал подросток
11:45Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
11:12Пляжи Ялты вновь открыты после шторма
11:03Дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
10:50Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
10:31В Ингушетии предотвратили атаку террористов на церковь и правоохранителей
10:07Аэропорт Нижнекамска временно закрыт
09:58В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
09:45Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
09:36Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
09:25Масштабный лесной пожар в районе горы Тепе-Оба в Крыму локализован
Лента новостейМолния