https://crimea.ria.ru/20240828/patriarkh-kirill-nagradil-dmitriya-kiseleva-ordenom-sergiya-radonezhskogo-1139938253.html
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T13:28
2024-08-28T13:28
2024-08-28T13:28
награды
дмитрий киселев
новости
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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награды, дмитрий киселев, новости, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом Сергия Радонежского I степени
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом преподобного Сергия Радонежского I степени генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева за вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений.
Награждение прошло в среду в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. В указе патриарха, озвученном после проповеди, говорится, что Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени за внимание и вклад в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием, трансляцию службы вел телеканал Спас.
Дмитрий Киселев отметил свое 70-летие 26 апреля.