Рейтинг@Mail.ru
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/poteri-rastut-s-kazhdym-dnem-za-sutki-vsu-lishilis-2125-boevikov-1139968520.html
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков
За сутки ВСУ потеряли 2125 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:53
2024-08-29T12:53
новости
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136137247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca04698a5718e3c28b13dfc752284fe2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли 2125 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки. Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка ДНР. Отразили шесть контратак. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 740 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два орудия М119 производства США и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка ДНР. Отразили семь контратак противника. Потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка ДНР. Отразили три контратаки формирований ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Степовое Запорожской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, САУ "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.Сутками ранее войска РФ отбили 15 контратак ВСУ, противник потерял почти 2000 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНРНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowАрмия России освободила Камышевку в ДНР
https://crimea.ria.ru/20240829/na-ukraine-unichtozhen-sklad-krylatykh-raket-storm-shadow--1139968126.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136137247_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_913d130a2281c5eb41fae400a9990a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, потери всу
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков

Более 2000 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки – Минобороны

12:53 29.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли 2125 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки. Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30.
Сводка 29.08.2024Сводка 29.08.2024
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка ДНР. Отразили шесть контратак. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов.
Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 740 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два орудия М119 производства США и три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка ДНР. Отразили семь контратак противника. Потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка ДНР. Отразили три контратаки формирований ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Степовое Запорожской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, САУ "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.
Сутками ранее войска РФ отбили 15 контратак ВСУ, противник потерял почти 2000 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
Армия России освободила Камышевку в ДНР
Взрыв
12:29
На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
 
НовостиМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко
15:01Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
14:52Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
14:45В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области
14:35Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
14:22Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"
14:07США снова пытаются запугать Россию "ядерной дубиной" – Нарышкин
14:00Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
13:37Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом
13:01На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве
13:01Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России
12:53Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков
12:50Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
12:29На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
12:26В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
12:21В Геленджике группу туристов унесло в открытое море
12:16ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
12:09На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
11:37Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
11:35В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте
Лента новостейМолния