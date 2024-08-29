https://crimea.ria.ru/20240829/poteri-rastut-s-kazhdym-dnem-za-sutki-vsu-lishilis-2125-boevikov-1139968520.html

Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков

Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков

За сутки ВСУ потеряли 2125 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:53

2024-08-29T12:53

2024-08-29T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли 2125 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки. Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка ДНР. Отразили шесть контратак. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н" и "Квертус". Также уничтожено три склада боеприпасов.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 740 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два орудия М119 производства США и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка ДНР. Отразили семь контратак противника. Потери ВСУ за сутки составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка ДНР. Отразили три контратаки формирований ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Степовое Запорожской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, САУ "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.Сутками ранее войска РФ отбили 15 контратак ВСУ, противник потерял почти 2000 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНРНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowАрмия России освободила Камышевку в ДНР

https://crimea.ria.ru/20240829/na-ukraine-unichtozhen-sklad-krylatykh-raket-storm-shadow--1139968126.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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