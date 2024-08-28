https://crimea.ria.ru/20240828/voyska-rf-otbili-15-kontratak-za-sutki-poteri-vsu-pochti-2000-boevikov-1139939499.html

Войска РФ отбили 15 контратак за сутки: потери ВСУ почти 2000 боевиков

Войска РФ отбили 15 контратак за сутки: потери ВСУ почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Войска РФ отбили 15 контратак за сутки: потери ВСУ почти 2000 боевиков

За сутки ВСУ потеряли почти 2000 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T14:27

2024-08-28T14:27

2024-08-28T14:27

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_0:121:1182:786_1920x0_80_0_0_68d8689e657537d476ba5bf88370f3b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли почти 2000 боевиков, также уничтожена украинская и западная техника, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Алисовка, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, девять автомобилей, Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен склад горючего.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. Отразили пять контратак противника. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены четыре гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля.Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, гаубицу М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, три орудия М119 производства США и станцию РЭБ "Буковель-AD". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка ДНР. Отразили семь контратак противника. Потери ВСУ составили до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское ДНР. Отразили три контратаки. Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубица М777 производства США, пушка "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Сутками ранее суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили лагерь иностранных наемниковАрмия России освободила Камышевку в ДНРПочти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика