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Армия России освободила Камышевку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Армия России освободила Камышевку в ДНР
Армия России освободила Камышевку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Армия России освободила Камышевку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T12:09
2024-08-28T12:22
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщили в Минобороны РФ в среду.Российские бойцы нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка.Отражены семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили 475 военнослужащих, бронетранспортер производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Орловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости
Армия России освободила Камышевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР - Минобороны

12:09 28.08.2024 (обновлено: 12:22 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа связистов ЦВО в ДНР
Боевая работа связистов ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сообщении.
Российские бойцы нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка.
Отражены семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Потери противника составили 475 военнослужащих, бронетранспортер производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Орловка в ДНР.
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