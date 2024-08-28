https://crimea.ria.ru/20240828/armiya-rossii-osvobodila-kamyshevku-v-dnr--1139936229.html

Армия России освободила Камышевку в ДНР

Армия России освободила Камышевку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Армия России освободила Камышевку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T12:09

2024-08-28T12:09

2024-08-28T12:22

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139936411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32a3310394f963e5c5b646447196eba0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщили в Минобороны РФ в среду.Российские бойцы нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка.Отражены семь контратак штурмовых групп 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили 475 военнослужащих, бронетранспортер производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Орловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости