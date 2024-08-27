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ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.08.2024
ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих, также уничтожена украинская и западная техника, в том числе... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T13:08
2024-08-27T13:14
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих, также уничтожена украинская и западная техника, в том числе немецкий танк Leopard и американские БТРМ 113. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных Пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.Потери украинских войск составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы FH-70, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, "Анклав-Н" и "Квертус".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кузьминовки, Верхнекаменского и Катериновки Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовиков противника.ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, гаубицы М198 и "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Водяного ДНР и отразили одну контратаку боевиков теробороны.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие М777, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Орловку в ДонбассеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, украина
ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации

Потери ВСУ за сутки составили 2145 военных – Минобороны

13:08 27.08.2024 (обновлено: 13:14 27.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих, также уничтожена украинская и западная техника, в том числе немецкий танк Leopard и американские БТРМ 113. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Сводка МОСводка МО
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных Пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
Потери украинских войск составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы FH-70, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, "Анклав-Н" и "Квертус".
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кузьминовки, Верхнекаменского и Катериновки Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовиков противника.
ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, гаубицы М198 и "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Водяного ДНР и отразили одну контратаку боевиков теробороны.
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие М777, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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