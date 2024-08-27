https://crimea.ria.ru/20240827/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-2100-boevikov-v-zone-spetsoperatsii-1139908033.html

ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации

ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.08.2024

ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации

Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих, также уничтожена украинская и западная техника, в том числе... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T13:08

2024-08-27T13:08

2024-08-27T13:14

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 2145 военнослужащих, также уничтожена украинская и западная техника, в том числе немецкий танк Leopard и американские БТРМ 113. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных Пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ.Потери украинских войск составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы FH-70, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, "Анклав-Н" и "Квертус".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кузьминовки, Верхнекаменского и Катериновки Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовиков противника.ВСУ потеряли до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, гаубицы М198 и "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Водяного ДНР и отразили одну контратаку боевиков теробороны.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие М777, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Орловку в ДонбассеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом"Днепр" уничтожил боевиков ВСУ при попытке взять остров на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20240827/vs-rossii-nanesli-udar-kinzhalami-po-aerodromam-na-ukraine-1139904039.html

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