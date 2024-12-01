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В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ - РИА Новости Крым, 01.12.2024
В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
Около 10% участников свободной экономической зоны не выполняют добросовестно договоры СЭЗ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T08:45
2024-12-01T08:45
2024-12-01T08:45
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Около 10% участников свободной экономической зоны не выполняют добросовестно договоры СЭЗ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра экономического развития РК Андрей Борзенков.По словам Борзенкова, в большинстве своем участники свободной экономической зоны в Крыму выполняют все требования договоров СЭЗ, но исключения есть, и таких предприятий около 10%."От общего количества участников, получивших землю – а у нас их на сегодняшний день 140 – около 100 выполняют добросовестно и полноценно свои договорные обязательства, а 35 где-то устраняют, где-то находятся в предписании, где-то в суде", – сказал Борзенков.Он уточнил, что в инвестиционной декларации каждого участника СЭЗ прописан период реализации проекта, и, если проверка выявит нарушения, принимаются меры."В случае невыполнения обязательств, выдается предписание, то есть это влечет за собой сначала претензионную работу, а в конечном итоге расторжение договора", – отметил замминистра.В этом случае недобросовестный участник СЭЗ должен не только заплатить штраф, но и вернуть все полученные ранее преференции, подчеркнул он."И землю в том числе. Начнется процедура расторжения договора аренды, потому что она была заключена как для участника СЭЗ", – добавил Борзенков.Он напомнил, что в Крыму действует распоряжение главы республики, которое позволяет участнику СЭЗ, получившему предписание, по ходатайству получить разрешение устранять нарушения в течение года. "А для фортифицированных территорий этот срок увеличивается до 3 лет", – уточнил он.Ранее Борзенков рассказал, что в Крыму за восемь лет участниками СЭЗ стали 1157 предприятий, которые реализуют инвестпроекты общей стоимостью почти 400 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, крым, новости крыма, экономика, общество, минэкономразвития крыма
В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
В Крыму 10% участников СЭЗ не соблюдают требования договоров – минэкономразвития
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Около 10% участников свободной экономической зоны не выполняют добросовестно договоры СЭЗ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра экономического развития РК Андрей Борзенков.
По словам Борзенкова, в большинстве своем участники свободной экономической зоны в Крыму выполняют все требования договоров СЭЗ, но исключения есть, и таких предприятий около 10%.
"От общего количества участников, получивших землю – а у нас их на сегодняшний день 140 – около 100 выполняют добросовестно и полноценно свои договорные обязательства, а 35 где-то устраняют, где-то находятся в предписании, где-то в суде", – сказал Борзенков.
Он уточнил, что в инвестиционной декларации каждого участника СЭЗ прописан период реализации проекта, и, если проверка выявит нарушения, принимаются меры.
"В случае невыполнения обязательств, выдается предписание, то есть это влечет за собой сначала претензионную работу, а в конечном итоге расторжение договора", – отметил замминистра.
В этом случае недобросовестный участник СЭЗ должен не только заплатить штраф, но и вернуть все полученные ранее преференции, подчеркнул он.
"И землю в том числе. Начнется процедура расторжения договора аренды, потому что она была заключена как для участника СЭЗ", – добавил Борзенков.
Он напомнил, что в Крыму действует распоряжение главы республики, которое позволяет участнику СЭЗ, получившему предписание, по ходатайству получить разрешение устранять нарушения в течение года. "А для фортифицированных территорий этот срок увеличивается до 3 лет", – уточнил он.
Ранее Борзенков рассказал, что в Крыму за восемь лет участниками СЭЗ стали 1157 предприятий, которые реализуют инвестпроекты общей стоимостью почти 400 млрд рублей.
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