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В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ

В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ - РИА Новости Крым, 01.12.2024

В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ

Около 10% участников свободной экономической зоны не выполняют добросовестно договоры СЭЗ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T08:45

2024-12-01T08:45

2024-12-01T08:45

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Около 10% участников свободной экономической зоны не выполняют добросовестно договоры СЭЗ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра экономического развития РК Андрей Борзенков.По словам Борзенкова, в большинстве своем участники свободной экономической зоны в Крыму выполняют все требования договоров СЭЗ, но исключения есть, и таких предприятий около 10%."От общего количества участников, получивших землю – а у нас их на сегодняшний день 140 – около 100 выполняют добросовестно и полноценно свои договорные обязательства, а 35 где-то устраняют, где-то находятся в предписании, где-то в суде", – сказал Борзенков.Он уточнил, что в инвестиционной декларации каждого участника СЭЗ прописан период реализации проекта, и, если проверка выявит нарушения, принимаются меры."В случае невыполнения обязательств, выдается предписание, то есть это влечет за собой сначала претензионную работу, а в конечном итоге расторжение договора", – отметил замминистра.В этом случае недобросовестный участник СЭЗ должен не только заплатить штраф, но и вернуть все полученные ранее преференции, подчеркнул он."И землю в том числе. Начнется процедура расторжения договора аренды, потому что она была заключена как для участника СЭЗ", – добавил Борзенков.Он напомнил, что в Крыму действует распоряжение главы республики, которое позволяет участнику СЭЗ, получившему предписание, по ходатайству получить разрешение устранять нарушения в течение года. "А для фортифицированных территорий этот срок увеличивается до 3 лет", – уточнил он.Ранее Борзенков рассказал, что в Крыму за восемь лет участниками СЭЗ стали 1157 предприятий, которые реализуют инвестпроекты общей стоимостью почти 400 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы В Крыму количество соглашений в рамках СЭЗ за год увеличилось вдвое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, крым, новости крыма, экономика, общество, минэкономразвития крыма