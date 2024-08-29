https://crimea.ria.ru/20240829/v-krymu-vozvoditsya-protivochumnaya-stantsiya--popova-pobyvala-na-obekte-1139966682.html

В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте

В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте

Ход строительства противочумной станции в Симферополе проконтролировала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает официальный Telegram-канал ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T11:35

2024-08-29T11:35

2024-08-29T12:12

анна попова

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противочумная станция в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ход строительства противочумной станции в Симферополе проконтролировала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Уточняется, что строительство комплекса зданий противочумной станции в крымской столице ведется в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит".Станция будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы биологического характера как в Крыму, так и на территории новых субъектов РФ, добавили в ведомстве.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Противочумная станция в Симферополе была создана еще в 1970 году на случай противодействия холере, эпидемия которой в тот период как раз бушевала в Союзе. В дальнейшем функции учреждения распространились на профилактику всех особо опасных природно-очаговых инфекций. В их числе: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит, иксодово-клещевые боррелиозы, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова предупредила о серьезной угрозе холерыЧем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологСША создают искусственно управляемые эпидемии – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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