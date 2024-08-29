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В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте
В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте
Ход строительства противочумной станции в Симферополе проконтролировала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает официальный Telegram-канал ведомства. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:35
2024-08-29T12:12
анна попова
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противочумная станция в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ход строительства противочумной станции в Симферополе проконтролировала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Уточняется, что строительство комплекса зданий противочумной станции в крымской столице ведется в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит".Станция будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы биологического характера как в Крыму, так и на территории новых субъектов РФ, добавили в ведомстве.В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Противочумная станция в Симферополе была создана еще в 1970 году на случай противодействия холере, эпидемия которой в тот период как раз бушевала в Союзе. В дальнейшем функции учреждения распространились на профилактику всех особо опасных природно-очаговых инфекций. В их числе: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит, иксодово-клещевые боррелиозы, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова предупредила о серьезной угрозе холерыЧем крымская лихорадка отличается от других вирусов "Конго" – эпидемиологСША создают искусственно управляемые эпидемии – Минобороны
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РИА Новости Крым
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анна попова, роспотребнадзор, крым, новости крыма, противочумная станция в крыму
В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте

Попова проконтролировала ход строительства противочумной станции в Симферополе

11:35 29.08.2024 (обновлено: 12:12 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ход строительства противочумной станции в Симферополе проконтролировала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Уточняется, что строительство комплекса зданий противочумной станции в крымской столице ведется в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит".
"Учреждение, как один из научных центров в Российской Федерации, позволит осуществить оперативное проведение лабораторных исследований, в том числе для территорий Запорожской и Херсонской областей, что станет ощутимым вкладом в обеспечение биологической безопасности Российской Федерации", - цитирует Анну Попову пресс-служба ведомства.
Станция будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы биологического характера как в Крыму, так и на территории новых субъектов РФ, добавили в ведомстве.
В апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
Противочумная станция в Симферополе была создана еще в 1970 году на случай противодействия холере, эпидемия которой в тот период как раз бушевала в Союзе. В дальнейшем функции учреждения распространились на профилактику всех особо опасных природно-очаговых инфекций. В их числе: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит, иксодово-клещевые боррелиозы, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорКрымНовости КрымаПротивочумная станция в Крыму
 
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