https://crimea.ria.ru/20240718/popova-predupredila-o-sereznoy-ugroze-kholery-1138955573.html

Попова предупредила о серьезной угрозе холеры

Попова предупредила о серьезной угрозе холеры - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Попова предупредила о серьезной угрозе холеры

На сегодняшний день серьезную угрозу в мире представляет холера - ежегодно подвергаются риску заболеть около одного миллиарда человек. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

2024-07-18T11:09

холера

в мире

анна попова

роспотребнадзор

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На сегодняшний день серьезную угрозу в мире представляет холера - ежегодно подвергаются риску заболеть около одного миллиарда человек. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС".По ее словам, меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.По ее данным, рост заболеваемости холерой и расширение ее географической распространенности отмечается в мире с 2021 года. В 2023 году зарегистрировано более 900 тысяч случаев, но реальное число заболевших может быть больше, поскольку не все страны обладают возможностью выявлять болезнь.В Крыму, по данным главного санитарного врача Натальи Пеньковской, случаев холеры не выявлено. Мониторинг ведется с весны в плановом порядке. По информации республиканского Роспотребнадзора, сегодняшняя ситуация на полуострове соответствует средним многолетним уровням, показателям. Контроль будет продолжаться до 1 октября.Ранее заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Крыма Лилия Зинич в комментарии РИА Новости Крым оценила ситуацию по холере на полуострове как благополучную. По ее словам, всего с начала мониторинга за последние 10 лет в Крыму из объектов окружающей среды было изолировано 20 культур холерных вибрионов, которые по своим свойствам не имеют большого эпидемического потенциала. Она отметила, что с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и "мониторят ситуацию".Холера – острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом. Холера — чрезвычайно заразна, передается через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. У большинства инфицированных симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в легкой форме, и болезнь успешно лечится с помощью растворов оральных регидратационных солей. Тяжелые случаи требуют быстрого лечения с использованием внутривенных вливаний и антибиотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуациюКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врачаБубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холера, в мире, анна попова, роспотребнадзор, здоровье, безопасность, новости