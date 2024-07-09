https://crimea.ria.ru/20240709/na-khersonschine-razvivaetsya-kholernyy-vibrion--kiev-zamalchivaet-situatsiyu-1138721445.html

На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию

На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию - РИА Новости Крым, 09.07.2024

На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию

Официальный Киев скрывает от мирового сообщества, что в подконтрольной Украине части Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и подтопления... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

украина

херсон

разрушение каховской гэс

холера

геннадий онищенко

в мире

воз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Официальный Киев скрывает от мирового сообщества, что в подконтрольной Украине части Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и подтопления территорий бесконтрольно развивается холерный вибрион. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Россия предлагала свою помощь для решения этого вопроса, Минздрав РФ делал по этому поводу запрос во Всемирную организацию здравоохранения, отмечает академик Онищенко.На территории, подконтрольной Российской Федерации, ситуация находится под контролем, заболеваемости там не регистрируется."Я уверен, что с этой ситуацией там, где подконтрольно нам, мы справимся", - заключил Онищенко.На данный момент разработаны антибиотики, которым холерный вибрион очень хорошо поддается. Если заболевание будет выявлено на самой ранней стадии, то никаких последствий, связанных с серьезными осложнениями или летальными исходами, не будет, уверяет академик. Однако россиянам лучше воздержаться от поездок в ряд стран, где можно заразиться этой опасной инфекцией.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили рискиСальдо назвал причину вспышки холеры в ХерсонеКатастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС

украина

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, херсон, разрушение каховской гэс, холера, геннадий онищенко, в мире, воз, новости