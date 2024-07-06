https://crimea.ria.ru/20240706/bubonnaya-chuma-v-rossii-v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-1138654756.html

Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски

Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски

Варианты распространения в России бубонной чумы исключены, заверили в Роспотребнадзоре. Для предотвращения этого ведется большая работа, в частности, активная... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T17:17

2024-07-06T17:17

2024-07-06T17:38

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роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Варианты распространения в России бубонной чумы исключены, заверили в Роспотребнадзоре. Для предотвращения этого ведется большая работа, в частности, активная вакцинация в природных очагах инфекции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.Ранее очаги бубонной чумы были обнаружены в США, сообщили РИА Новости.В России для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном."В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний", - уточняют в ведомстве.На российской территории Роспотребнадзор ведет мониторинг активности природных очагов заболевания и организует в них массовую вакцинацию.Вакцина против чумы на территории РФ имеется в необходимом количестве, разработаны все необходимые препараты для лечения и питательные среды для диагностических исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.В Крыму природные очаги этой инфекции отсутствуют, сказала РИА Новости Крым заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич. Последние случаи обнаружения антител к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленных на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России вспышка холеры – мнение ОнищенкоВ Крыму нашли африканскую чуму свинейВ Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чума, россия, общество, здравоохранение в россии, новости, инфекции, роспотребнадзор