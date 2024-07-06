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Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски
Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски
Варианты распространения в России бубонной чумы исключены, заверили в Роспотребнадзоре. Для предотвращения этого ведется большая работа, в частности, активная... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T17:17
2024-07-06T17:17
2024-07-06T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Варианты распространения в России бубонной чумы исключены, заверили в Роспотребнадзоре. Для предотвращения этого ведется большая работа, в частности, активная вакцинация в природных очагах инфекции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.Ранее очаги бубонной чумы были обнаружены в США, сообщили РИА Новости.В России для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном."В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний", - уточняют в ведомстве.На российской территории Роспотребнадзор ведет мониторинг активности природных очагов заболевания и организует в них массовую вакцинацию.Вакцина против чумы на территории РФ имеется в необходимом количестве, разработаны все необходимые препараты для лечения и питательные среды для диагностических исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.В Крыму природные очаги этой инфекции отсутствуют, сказала РИА Новости Крым заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич. Последние случаи обнаружения антител к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленных на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли России вспышка холеры – мнение ОнищенкоВ Крыму нашли африканскую чуму свинейВ Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью
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чума, россия, общество, здравоохранение в россии, новости, инфекции, роспотребнадзор
Бубонная чума в России: в Роспотребнадзоре оценили риски
Роспотребнадзор исключил возможность распространения в России бубонной чумы
17:17 06.07.2024 (обновлено: 17:38 06.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Варианты распространения в России бубонной чумы исключены, заверили в Роспотребнадзоре. Для предотвращения этого ведется большая работа, в частности, активная вакцинация в природных очагах инфекции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.
Ранее очаги бубонной чумы были обнаружены в США, сообщили РИА Новости.
"Роспотребнадзор постоянно проводит мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире ежегодно регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, особенно в странах Африки, Азии и в США", - говорится в сообщении пресс-службы.
В России для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном.
"В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний", - уточняют в ведомстве.
На российской территории Роспотребнадзор ведет мониторинг активности природных очагов заболевания и организует в них массовую вакцинацию.
"Благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека", - подчеркивают в пресс-службе.
Вакцина против чумы на территории РФ имеется в необходимом количестве, разработаны все необходимые препараты для лечения и питательные среды для диагностических исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Крыму природные очаги этой инфекции отсутствуют
, сказала РИА Новости Крым заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич. Последние случаи обнаружения антител к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленных на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.
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