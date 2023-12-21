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В Крыму нашли африканскую чуму свиней
В Крыму нашли африканскую чуму свиней - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Крыму нашли африканскую чуму свиней
В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T11:38
2023-12-21T11:38
2023-12-21T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм. Об этом сообщает минприроды республики.Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км.Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.В сентябре этого года вспышки АЧС были зарегистрированы на Кубани, в частности, в Калининском районе, а также в Новороссийске и Тихорецком районе.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация с ачс в крыму, минприроды крыма, крым, новости крыма, животноводство в крыму, сельское хозяйство
В Крыму нашли африканскую чуму свиней
В Бахчисарайском районе Крыма выявили африканскую чуму свиней – запрещены все виды охоты
11:38 21.12.2023 (обновлено: 11:39 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм. Об этом сообщает минприроды республики.
"Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым информирует об установлении временных ограничений охоты на территории Бахчисарайского муниципального района, в связи с выявлением случая африканской чумы свиней на ферме, расположенной 200 м восточнее села Маловидное Ароматненского сельского поселения", - говорится в сообщении.
Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км.
Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.
Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.