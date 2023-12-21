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В Крыму нашли африканскую чуму свиней

В Крыму нашли африканскую чуму свиней - РИА Новости Крым, 21.12.2023

В Крыму нашли африканскую чуму свиней

В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T11:38

2023-12-21T11:38

2023-12-21T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм. Об этом сообщает минприроды республики.Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км.Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.В сентябре этого года вспышки АЧС были зарегистрированы на Кубани, в частности, в Калининском районе, а также в Новороссийске и Тихорецком районе.Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относится к числу особо опасных. Для человека не опасна, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить эпидемию можно лишь введением жесткого карантина.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с ачс в крыму, минприроды крыма, крым, новости крыма, животноводство в крыму, сельское хозяйство