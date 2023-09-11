https://crimea.ria.ru/20230911/afrikanskaya-chuma-sviney-na-kubani---virus-rasprostranyaetsya-1131316405.html

Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется

Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется

На Кубани выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней в одном из хозяйств Калининского района, введен карантин, поголовье уничтожают. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T14:10

2023-09-11T14:10

2023-09-11T14:10

африканская чума свиней

краснодарский край

животные

сельское хозяйство

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Кубани выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней в одном из хозяйств Калининского района, введен карантин, поголовье уничтожают. Об этом сообщает опрештаб Краснодарского края со ссылкой на местный департамент ветеринарии. Ранее больных животных выявили на свинотоварных фермах хутора Большая Лопатина Кущевского района и станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района. По данным оперштаба, новые заражения зафиксированы на территории свиноводческого комплекса. Отмечается также, что в Кущевском районе собственник хозяйства самостоятельно уничтожит 78 тонн свиных субпродуктов и продукции свиноводства.Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхозВ Крыму вводятся ограничения по птичьему гриппу и чуме свинейВ США изобрели средство от африканской чумы свиней

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африканская чума свиней, краснодарский край, животные, сельское хозяйство, новости, безопасность