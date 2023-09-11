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Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется
Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется
На Кубани выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней в одном из хозяйств Калининского района, введен карантин, поголовье уничтожают. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T14:10
2023-09-11T14:10
африканская чума свиней
краснодарский край
животные
сельское хозяйство
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Кубани выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней в одном из хозяйств Калининского района, введен карантин, поголовье уничтожают. Об этом сообщает опрештаб Краснодарского края со ссылкой на местный департамент ветеринарии. Ранее больных животных выявили на свинотоварных фермах хутора Большая Лопатина Кущевского района и станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района. По данным оперштаба, новые заражения зафиксированы на территории свиноводческого комплекса. Отмечается также, что в Кущевском районе собственник хозяйства самостоятельно уничтожит 78 тонн свиных субпродуктов и продукции свиноводства.Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхозВ Крыму вводятся ограничения по птичьему гриппу и чуме свинейВ США изобрели средство от африканской чумы свиней
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РИА Новости Крым
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африканская чума свиней, краснодарский край, животные, сельское хозяйство, новости, безопасность
Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется

На Кубани выявили новые случаи заражения африканской чумой свиней

14:10 11.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВспышка африканской чумы свиней. Архивное фото
Вспышка африканской чумы свиней. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. На Кубани выявлены новые случаи заражения африканской чумой свиней в одном из хозяйств Калининского района, введен карантин, поголовье уничтожают. Об этом сообщает опрештаб Краснодарского края со ссылкой на местный департамент ветеринарии.
Ранее больных животных выявили на свинотоварных фермах хутора Большая Лопатина Кущевского района и станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района. По данным оперштаба, новые заражения зафиксированы на территории свиноводческого комплекса.
"На предприятии ввели карантин. Угрожаемой зоной определили 10 км. В зоне наблюдения будет проведен мониторинг. Организована работа шести круглосуточных контрольно-пропускных постов. Все оборудовали дезинфицирующими барьерами. В очаге работают 14 специалистов госветслужбы Кубани и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Кущевском районе собственник хозяйства самостоятельно уничтожит 78 тонн свиных субпродуктов и продукции свиноводства.
Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
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Африканская чума свинейКраснодарский крайЖивотныеСельское хозяйствоНовостиБезопасность
 
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