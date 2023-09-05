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Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов
Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов
В Краснодарском крае зафиксированы случаи африканской чумы свиней, вспышки заболевания локализуют в двух районах, сообщает во вторник департамент ветеринарии... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T20:48
2023-09-05T20:48
2023-09-05T20:48
краснодарский край
африканская чума свиней
новости
ситуация с ачс в крыму
россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае зафиксированы случаи африканской чумы свиней, вспышки заболевания локализуют в двух районах, сообщает во вторник департамент ветеринарии Краснодарского края.Как уточняют в профильном ведомстве, поголовье будет изъято и уничтожено, зона контроля установлена в радиусе нескольких километров от очагов, работают карантинно-охранные посты с временными дезинфекционными барьерами, проводится досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств. К этому времени специалисты проверили 560 дворов в двух районах, эта работа продолжается. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коровРоссельхознадзор выявил вирус АЧС у диких кабанов в КрымуЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, африканская чума свиней, новости, ситуация с ачс в крыму, россельхознадзор
Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов
Департамент ветеринарии: на Кубани зафиксированы вспышки африканской чумы свиней
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае зафиксированы случаи африканской чумы свиней, вспышки заболевания локализуют в двух районах, сообщает во вторник департамент ветеринарии Краснодарского края.
"Больных животных выявили на свинотоварных фермах хутора Большая Лопатина Кущевского района и станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района", - сказано в сообщении.
Как уточняют в профильном ведомстве, поголовье будет изъято и уничтожено, зона контроля установлена в радиусе нескольких километров от очагов, работают карантинно-охранные посты с временными дезинфекционными барьерами, проводится досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств.
К этому времени специалисты проверили 560 дворов в двух районах, эта работа продолжается. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.
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