https://crimea.ria.ru/20230905/vspyshka-afrikanskoy-chumy-na-kubani---idet-dosmotr-transporta-i-dvorov-1131180918.html

Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов

Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов

В Краснодарском крае зафиксированы случаи африканской чумы свиней, вспышки заболевания локализуют в двух районах, сообщает во вторник департамент ветеринарии... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T20:48

2023-09-05T20:48

2023-09-05T20:48

краснодарский край

африканская чума свиней

новости

ситуация с ачс в крыму

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае зафиксированы случаи африканской чумы свиней, вспышки заболевания локализуют в двух районах, сообщает во вторник департамент ветеринарии Краснодарского края.Как уточняют в профильном ведомстве, поголовье будет изъято и уничтожено, зона контроля установлена в радиусе нескольких километров от очагов, работают карантинно-охранные посты с временными дезинфекционными барьерами, проводится досмотр транспорта и подворовой обход домохозяйств. К этому времени специалисты проверили 560 дворов в двух районах, эта работа продолжается. Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коровРоссельхознадзор выявил вирус АЧС у диких кабанов в КрымуЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, африканская чума свиней, новости, ситуация с ачс в крыму, россельхознадзор