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На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости Крым, 16.09.2023
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
Еще три вспышки африканской чумы свиней выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. Об этом сообщает в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T09:33
2023-09-16T09:33
2023-09-16T09:33
африканская чума свиней
россельхознадзор
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кубань
новороссийск
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Еще три вспышки африканской чумы свиней выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. Об этом сообщает в оперативном штабе региона.Уточняется, что в лесопосадке на территории Куйбышевского сельского поселения Калиновского района обнаружены два трупа свиньи и свиные продукты убоя от третьей свиньи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция.В станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района в одной из столовых специалисты выявили более 50 кг свинины в полутушах, инфицированные вирусом АЧС. Эта продукция также и подлежит уничтожению.Третий случай зафиксирован в распределительном центре "Новороссийск" - обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом чумы свиней.Ранее в четырех районах Краснодарского края были локализованы вспышки заболевания африканской чумы свиней. Больных животных выявили на свинотоварных фермах и в свиноводческом комплексе.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворовВспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коровРоссельхознадзор выявил вирус АЧС у диких кабанов в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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африканская чума свиней, россельхознадзор, новости, кубань, новороссийск, краснодарский край
На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
На Кубани в трех районах зафиксировали вспышки африканской чумы свиней
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Еще три вспышки африканской чумы свиней выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. Об этом сообщает в оперативном штабе региона.
"В трех районах Краснодарского края 15 сентября выявили инфицированные вирусом АЧС объекты", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в лесопосадке на территории Куйбышевского сельского поселения Калиновского района обнаружены два трупа свиньи и свиные продукты убоя от третьей свиньи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция.
В станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района в одной из столовых специалисты выявили более 50 кг свинины в полутушах, инфицированные вирусом АЧС. Эта продукция также и подлежит уничтожению.
Третий случай зафиксирован в распределительном центре "Новороссийск" - обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом чумы свиней.
Ранее в четырех районах Краснодарского края были локализованы вспышки заболевания
африканской чумы свиней. Больных животных выявили на свинотоварных фермах и в свиноводческом комплексе.
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