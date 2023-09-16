https://crimea.ria.ru/20230916/na-kubani-zafiksirovali-esche-tri-vspyshki-afrikanskoy-chumy-sviney-1131457008.html

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости Крым, 16.09.2023

На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней

Еще три вспышки африканской чумы свиней выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. Об этом сообщает в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T09:33

2023-09-16T09:33

2023-09-16T09:33

африканская чума свиней

россельхознадзор

новости

кубань

новороссийск

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/16/36/163638_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_e7e5e500fdb13aae4343a3159e85ace0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Еще три вспышки африканской чумы свиней выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. Об этом сообщает в оперативном штабе региона.Уточняется, что в лесопосадке на территории Куйбышевского сельского поселения Калиновского района обнаружены два трупа свиньи и свиные продукты убоя от третьей свиньи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция.В станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района в одной из столовых специалисты выявили более 50 кг свинины в полутушах, инфицированные вирусом АЧС. Эта продукция также и подлежит уничтожению.Третий случай зафиксирован в распределительном центре "Новороссийск" - обнаружены полуфабрикаты из свинины, инфицированной вирусом чумы свиней.Ранее в четырех районах Краснодарского края были локализованы вспышки заболевания африканской чумы свиней. Больных животных выявили на свинотоварных фермах и в свиноводческом комплексе.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворовВспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коровРоссельхознадзор выявил вирус АЧС у диких кабанов в Крыму

кубань

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африканская чума свиней, россельхознадзор, новости, кубань, новороссийск, краснодарский край