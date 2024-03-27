https://crimea.ria.ru/20240327/v-sevastopole-vyyavili-10-sluchaev-zabolevaniya-koryu-1136065423.html

В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью

В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью

В Севастополе с начала года зарегистрированы 10 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T10:51

2024-03-27T10:51

2024-03-27T10:58

корь

севастополь

роспотребнадзор

ситуация с корью в крыму

здоровье

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года зарегистрированы 10 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.В ведомстве напомнили, что корь - высококонтагиозная инфекция, для которой характерна 100% восприимчивость. Источником инфекции является больной человек. Передается она воздушно-капельным путем.Инкубационный период длится 21 день, а наибольшая заразность отмечается на 2-5 день. "Заболевание характеризуется повышением температуры до 38-39 градусов, конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью, сухим кашлем. Корь опасна своими осложнениями. Наиболее распространенные - пневмонии, менингиты, энцефалиты, нарушение функций зрения, отиты, лимфадениты", - перечислили в Роспотребнадзоре. Специалисты предупреждают, что те, кто не переболел корью или не прививался от нее, остаются восприимчивыми к этой инфекции в течение всей жизни.В прошлом году в целом план по иммунизации против кори в Крыму был выполнен на 95% (более 7 тысяч человек), в Севастополе – на 100% (около 700 человек). По мнению заведующей Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидии Прохасько, случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это происходит потому, что выросло поколение людей, не получивших в детстве прививку от этой инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныВ Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем

севастополь

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