Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/krymchanina-zaochno-osudili-na-18-let-kolonii-za-perekhod-na-storonu-vsu-1139965025.html
Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ
Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ
Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы находящегося в розыске 56-летнего жителя Феодосии, который вступил в ряды ВСУ и воевал против... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T10:44
2024-08-29T10:44
верховный суд крыма
крым
всу (вооруженные силы украины)
приговор
закон и право
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110637/68/1106376806_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_0a7e1b96835c981230484684d8447414.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы находящегося в розыске 56-летнего жителя Феодосии, который вступил в ряды ВСУ и воевал против российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба суда.Мужчина выехал на территорию Украины и с началом специальной военной операции по собственной инициативе вступил в ВСУ. В период с 24 февраля 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов России, задействованных в СВО, указали в пресс-службе.Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену.По данным следствия, осужденный находится на территории Украины, он объявлен в федеральный и международный розыск. Приговор был вынесен заочно.На этой неделе Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на полуострове.Также Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам колонии жителя Гурзуфа. Мужчина собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведки Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110637/68/1106376806_166:0:2325:1619_1920x0_80_0_0_8e4795e3c2399cb7adc2c02f9fc3f8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховный суд крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), приговор, закон и право, правосудие
Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ

Суд в Крыму заочно приговорил вступившего в ВСУ феодосийца к 18 годам колонии за госизмену

10:44 29.08.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоЗдание Верховного суда Республики Крым
Здание Верховного суда Республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы находящегося в розыске 56-летнего жителя Феодосии, который вступил в ряды ВСУ и воевал против российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Мужчина выехал на территорию Украины и с началом специальной военной операции по собственной инициативе вступил в ВСУ. В период с 24 февраля 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов России, задействованных в СВО, указали в пресс-службе.
Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену.
По данным следствия, осужденный находится на территории Украины, он объявлен в федеральный и международный розыск. Приговор был вынесен заочно.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - говорится в сообщении.
На этой неделе Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на полуострове.
Также Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам колонии жителя Гурзуфа. Мужчина собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали трех агентов украинской разведки
Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области
10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
 
Верховный суд КрымаКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)ПриговорЗакон и правоПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2125 боевиков
12:50Готовились сбыть большую партию "соли": в Крыму задержаны наркодельцы
12:29На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow
12:26В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
12:21В Геленджике группу туристов унесло в открытое море
12:16ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНР
12:09На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
11:37Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
11:35В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объекте
11:17Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму – реакция
11:12В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
11:06В Евпатории звуки стрельбы - власти объяснили причину
10:49ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути
10:44Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ
10:33Спортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
10:16Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
10:04В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ
10:00В Крыму растет заболеваемость COVID-19
09:5413 населенных пунктов Крыма остались без света
09:50Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине
Лента новостейМолния