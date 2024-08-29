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Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ

Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Крымчанина заочно осудили на 18 лет колонии за переход на сторону ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы находящегося в розыске 56-летнего жителя Феодосии, который вступил в ряды ВСУ и воевал против... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T10:44

2024-08-29T10:44

2024-08-29T10:44

верховный суд крыма

крым

всу (вооруженные силы украины)

приговор

закон и право

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 18 годам лишения свободы находящегося в розыске 56-летнего жителя Феодосии, который вступил в ряды ВСУ и воевал против российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба суда.Мужчина выехал на территорию Украины и с началом специальной военной операции по собственной инициативе вступил в ВСУ. В период с 24 февраля 2022 года осужденный принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов России, задействованных в СВО, указали в пресс-службе.Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену.По данным следствия, осужденный находится на территории Украины, он объявлен в федеральный и международный розыск. Приговор был вынесен заочно.На этой неделе Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на полуострове.Также Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам колонии жителя Гурзуфа. Мужчина собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведки Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины

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верховный суд крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), приговор, закон и право, правосудие