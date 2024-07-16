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Горит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков

Горит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Горит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков

Российские военные в зоне СВО эффективно уничтожают американскую, британскую и французскую технику и вооружение ВСУ. За минувшие сутки киевский режим лишился... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T14:03

2024-07-16T14:03

2024-07-16T14:03

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне СВО эффективно уничтожают американскую, британскую и французскую технику и вооружение ВСУ. За минувшие сутки киевский режим лишился еще 1920 боевиков и 13 складов с боеприпасами. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника возле Волчанска, Старицы и Липец. Успешно отражены пять атак штурмовых групп украинских боевиков."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ "Гвоздика" и станция РЭБ "Буковель-AD", сообщили в Минобороны.На западном фронте российские военные пресекли контратаку штурмовой группы 112-й бригады теробороны и улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским формированиям возле Синьковки, Петропавловки, Подлимана, Торского, Красного Лимана, Кировска и Червоной Дибровы.На этом участке ВСУ лишились до 545 боевиков, двух автомобилей, польской САУ Krab, гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20, четырех гаубиц Д-30 и трех британских гаубиц L-119. Также ВС РФ сожгли четыре полевых склада с боеприпасами врага.Подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку группы 5-й штурмовой бригады противника, заняли более выгодные рубежи и разбили противника в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр.На этом направлении ВСУ лишились до 560 военнослужащих. Кроме того, сожжены танк, две боевые бронемашины, три автомобиля, три орудия Д-20, САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30, три гаубицы М119 из США. Уничтожены станции РЭБ "Анклав-Н" и "Хортица-М", а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.На центральном направлении ВС РФ также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям киевского режима возле Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка. Успешно отражены контратак подразделений ВСУ.За сутки на данном участке фронта уничтожены до 320 боевиков, три боевые бронемашины, среди которых был и американский бронетранспортер М113, девять автомобилей, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Хортица-М", сообщили в российском оборонном ведомстве.На восточной линии фронта российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ и теробороны в окрестностях Нескучного и Риздвяновки.За сутки ВСУ не досчитались на этом направлении до 145 боевиков, а также шести автомобилей, американской гаубицы М777 ("три топора"), французского Caesar и британского FH-70, а также орудия "Гиацинт-Б", боевой машины ЗРК "Оса" и станции РЭБ "Нота".Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе врага возле Новоданиловки, Бургунки и подконтрольной Киеву части Херсона."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - уточнили в Минобороны России.Ранее во вторник сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский самолет, а также сбили 15 ракет, бомб и реактивных снарядов, поставленных ВСУ коллективным Западом.Сутками ранее российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с личным составом и военной техникой, когда он находился на станции разгрузки. Читайте также на РИА Новости Крым:Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000Уничтожены Marder и 120 боевиков: ракетный удар по эшелону под ХарьковомРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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