https://crimea.ria.ru/20240829/ssha-snova-pytayutsya-zapugat-rossiyu-yadernoy-dubinoy--naryshkin-1139970536.html

США снова пытаются запугать Россию "ядерной дубиной" – Нарышкин

США снова пытаются запугать Россию "ядерной дубиной" – Нарышкин - РИА Новости Крым, 29.08.2024

США снова пытаются запугать Россию "ядерной дубиной" – Нарышкин

США снова готовы демонстрировать "ядерную дубину", но запугать Россию им не удастся. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин,... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T14:07

2024-08-29T14:07

2024-08-29T14:07

ядерное оружие

сша

сергей нарышкин

россия

в мире

безопасность

служба внешней разведки (свр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. США снова готовы демонстрировать "ядерную дубину", но запугать Россию им не удастся. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя проведение эксперимента на ядерном полигоне в Неваде весной этого года.В мае США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.По словам Нарышкина, эксперимент не был полноформатным ядерным испытанием и формально не представляет собой нарушение договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и моратория США на ядерные испытания, однако данное событие является "тревожным обстоятельством".Нарышкин выразил уверенность, что "Россия всегда будет находиться в авангарде военно-технического прогресса, а значит, останется неуязвимой для чужого диктата и для любых внешних угроз".Он заверил, что любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются. Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты - ученые, инженеры, конструкторы.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

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ядерное оружие, сша, сергей нарышкин, россия, в мире, безопасность, служба внешней разведки (свр)