https://crimea.ria.ru/20240710/ot-odessy-do-rovno-gde-gremeli-vzryvy-na-ukraine-i-chto-popalo-pod-udar-1138729179.html

От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под удар

От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под удар - РИА Новости Крым, 10.07.2024

От Одессы до Ровно: где гремели взрывы на Украине и что попало под удар

В ряде городов Украины в ночь на 10 июля прогремела серия взрывов, в результате в Одессе повреждена портовая инфраструктура, в Ровно - объекты энергетики. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T09:28

2024-07-10T09:28

2024-07-10T09:28

украина

новости

одесская область

ровенская область

взрыв

укрэнерго

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138729245_0:325:939:853_1920x0_80_0_0_15d0027016f05db764c56d9ab875835c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 10 июля прогремела серия взрывов, в результате в Одессе повреждена портовая инфраструктура, в Ровно - объекты энергетики.По данным "Укрэнерго", в Ровенской области получил повреждения энергообъект."В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители", — говорится в сообщении украинской энергетической компании.8 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Сумской области, также серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зимеВС РФ разбили нацеленные на Крым американские ракетные установкиПадение ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве – заявление Кремля

украина

одесская область

ровенская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, одесская область, ровенская область, взрыв, укрэнерго, вооруженные силы россии