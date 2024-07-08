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Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции

Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о полном разрушении и повреждении трех трансформаторных подстанций в Киеве. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T13:27

2024-07-08T13:27

2024-07-08T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о полном разрушении и повреждении трех трансформаторных подстанций в Киеве.На местах работают энергетики. В ДТЭК заверили, что в ближайшее время большинство домов будут запитаны из резервных источников.В понедельник оперативное командование "Север" ВСУ сообщило о серии взрывов в ряде регионов Украины. В частности, в Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры. Также мощные взрывы произошли в районе аэропорта "Жуляны" в Киеве, а также в Днепропетровске, Краматорске, Кривом Роге и других городах. Сообщается об отключениях света и остановке электротранспорта в Одессе.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВзрывы в Киеве: что известноМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

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киев, инфраструктура, новости, украина, дтэк, энергосистема украины