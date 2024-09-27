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В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ
В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ
Армия России продолжает выдавливать противника из Курской области. За сутки уничтожены свыше 300 боевиков ВСУ, отражены пять вражеских контратак. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T15:15
2024-09-27T15:15
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает выдавливать противника из Курской области. За сутки уничтожены свыше 300 боевиков ВСУ, отражены пять вражеских контратак. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Также уточняется, что трое военнослужащих украинской армии сдались в плен.Бойцы группировки "Север" отразили пять контратак ВСУ на подходах к Любимовке и Плехово, а также нанесли поражение противнику возле Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Козачая Локня, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Орловка, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атинское, Беловоды, Бояро-Лежичи, Глухов, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Кружок, Москаленки, Мачулища, Новая Слобода, Павловка, Ровное, Рыжевка, Свесса и Сумы", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17750 боевиков.В течение минувших суток подразделения группировки войск "Север" отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области.Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли в Курской области за сутки свыше 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 украинских военных сдались в плен России за неделюРоссийская армия освободила Мариновку в ДНР33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
В Курской области за сутки ликвидированы свыше 300 боевиков ВСУ

Свыше 300 боевиков уничтожены и трое в плену: обстановка в Курской области за сутки

15:15 27.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Армия России продолжает выдавливать противника из Курской области. За сутки уничтожены свыше 300 боевиков ВСУ, отражены пять вражеских контратак. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей", - говорится в сводке.
Также уточняется, что трое военнослужащих украинской армии сдались в плен.
Бойцы группировки "Север" отразили пять контратак ВСУ на подходах к Любимовке и Плехово, а также нанесли поражение противнику возле Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино.
Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Колмаков, Козачая Локня, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Орловка, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Атинское, Беловоды, Бояро-Лежичи, Глухов, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Кружок, Москаленки, Мачулища, Новая Слобода, Павловка, Ровное, Рыжевка, Свесса и Сумы", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17750 боевиков.
В течение минувших суток подразделения группировки войск "Север" отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области.
Накануне сообщалось, что ВСУ потеряли в Курской области за сутки свыше 300 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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