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ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах
ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах - РИА Новости Крым, 27.09.2024
ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах
Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T14:27
2024-09-27T14:32
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
происшествия
министерство обороны рф
граница
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бойцам на помощь пришли армейская авиация и артиллерия.Российские силы уничтожили бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Еще два военнослужащих украинской армии сдались в плен.Накануне были отражены три попытки боевиков проникнуть на территорию России в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 украинских военных сдались в плен России за неделюЖурналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской областиВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, происшествия, министерство обороны рф, граница, новости сво
ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах

ВСУ предприняли 11 попыток прорваться через границу в Курской области за сутки

14:27 27.09.2024 (обновлено: 14:32 27.09.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый БТР ВСУ
Подбитый БТР ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что бойцам на помощь пришли армейская авиация и артиллерия.
"Отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными", - сказано в сообщении военного ведомства.
Российские силы уничтожили бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля.
Еще два военнослужащих украинской армии сдались в плен.
Накануне были отражены три попытки боевиков проникнуть на территорию России в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьПроисшествияМинистерство обороны РФГраницаНовости СВО
 
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