https://crimea.ria.ru/20240927/vsu-na-bronetransportere-11-raz-za-sutki-pytalis-prorvat-granitsu-rossii-1140682041.html

ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах

ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах - РИА Новости Крым, 27.09.2024

ВСУ 11 раз за сутки пытались прорвать границу России на бронемашинах

Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T14:27

2024-09-27T14:27

2024-09-27T14:32

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

происшествия

министерство обороны рф

граница

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили 11 попыток прорыва украинских боевиков через российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бойцам на помощь пришли армейская авиация и артиллерия.Российские силы уничтожили бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Еще два военнослужащих украинской армии сдались в плен.Накануне были отражены три попытки боевиков проникнуть на территорию России в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 украинских военных сдались в плен России за неделюЖурналисты США и Румынии незаконно побывали в Курской областиВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, происшествия, министерство обороны рф, граница, новости сво