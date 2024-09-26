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Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области

Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области

Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожив 40 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны в РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T14:22

2024-09-26T14:22

2024-09-26T14:22

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожив 40 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.Кроме того, в безуспешной контратаке в направлении Обуховки враг лишился 15 солдат, двух боевых бронированных машин и автомобиля.Подразделения группировки войск "Север" авиационными и артиллерийскими ударами поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 боевиков на танках пытались прорваться через границу РоссииВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВ Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , россия, граница, новости