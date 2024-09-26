Рейтинг@Mail.ru
Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240926/novye-popytki-proryva-granitsy-rossii-otrazheny-v-kurskoy-oblasti-1140645101.html
Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области
Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области
Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожив 40 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны в РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T14:22
2024-09-26T14:22
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
россия
граница
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140493784_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_8ebfd86722913b14c77f95355de3e0e5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожив 40 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.Кроме того, в безуспешной контратаке в направлении Обуховки враг лишился 15 солдат, двух боевых бронированных машин и автомобиля.Подразделения группировки войск "Север" авиационными и артиллерийскими ударами поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 боевиков на танках пытались прорваться через границу РоссииВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросВ Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140493784_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5b4db02683cd414c9a733c716f51d54b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , россия, граница, новости
Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области

ВСУ трижды за сутки пытались прорваться через границу России в Курской области

14:22 26.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, уничтожив 40 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказано в сообщении.

Кроме того, в безуспешной контратаке в направлении Обуховки враг лишился 15 солдат, двух боевых бронированных машин и автомобиля.
Подразделения группировки войск "Север" авиационными и артиллерийскими ударами поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения противника в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
50 боевиков на танках пытались прорваться через границу России
Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос
В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУРоссияГраницаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Следите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада
15:18Блокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причина
15:11Энергетический экспорт РФ переориентирован и растет – Путин
14:51Путин назвал главную задачу БРИКС
14:27Двое суток в лесу: в Крыму нашли пропавшую девочку
14:24На трассе М-4 "Дон" горит грузовик - движение изменено
14:22Новые попытки прорыва границы России отражены в Курской области
14:15В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов
14:02ЧП в больнице Евпатории из-за перебоев с электричеством – фейк
13:47Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
13:27В Кремле сделали заявление о ядерной доктрине России
12:59Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"
12:5230 сентября объявили в Запорожской области нерабочим праздничным днем
12:49Колоссальные цифры – ВСУ лишились 2280 боевиков за сутки
12:31Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки Украины
12:07Google ввел ограничения для россиян
11:55Сайт РИА Новости Крым заблокирован в Молдавии
11:48Более 500 килограммов марихуаны изъяты в приграничье России 0:15
11:38Туристка упала в пятиметровый овраг на Чуфут-Кале в Крыму
11:30Жгли объекты ж/д и связи - агенты СБУ задержаны в трех регионах России 2:20
Лента новостейМолния