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Президент Южной Осетии приехал в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Президент Южной Осетии приехал в Крым
Президент Южной Осетии приехал в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Президент Южной Осетии приехал в Крым
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым в Симферополе. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T16:21
2024-11-30T16:28
южная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым в Симферополе.Он отметил, что бойцы из Крыма и Южной Осетии на передовой плечом к плечу совместно выполняют поставленные главой государства задачи в рамках специальной военной операции."Уверен, что взаимодействие между Республикой Крым и Южной Осетией будет развиваться. Вместе мы преодолеем все трудности и придем к нашей общей победе", добавил он.В феврале этого года в ходе визита в Крым официальной делегации из Южной Осетии был подписан ряд документов, касающихся реализации Соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.По словам вице-премьера Крыма – постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова, Южная Осетия, в частности, заинтересована в технологиях, используемых в агропромышленном комплексе Крыма, сотрудничестве в области туризма, здравоохранения, а также культурном обмене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная осетия, сергей аксенов, крым, новости крыма, политика
Президент Южной Осетии приехал в Крым

Президент Южной Осетии Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой РК Аксеновым

16:21 30.11.2024 (обновлено: 16:28 30.11.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Южной Осетии Аланов Гаглоевым
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Южной Осетии Аланов Гаглоевым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Рад приветствовать в Крыму президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева. Сегодня наши республики связывает не только общая история, многолетняя дружба и сотрудничество в различных сферах", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы из Крыма и Южной Осетии на передовой плечом к плечу совместно выполняют поставленные главой государства задачи в рамках специальной военной операции.
"Уверен, что взаимодействие между Республикой Крым и Южной Осетией будет развиваться. Вместе мы преодолеем все трудности и придем к нашей общей победе", добавил он.
В феврале этого года в ходе визита в Крым официальной делегации из Южной Осетии был подписан ряд документов, касающихся реализации Соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
По словам вице-премьера Крыма – постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова, Южная Осетия, в частности, заинтересована в технологиях, используемых в агропромышленном комплексе Крыма, сотрудничестве в области туризма, здравоохранения, а также культурном обмене.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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