https://crimea.ria.ru/20241130/prezident-yuzhnoy-osetii-priekhal-v-krym-1142273954.html

Президент Южной Осетии приехал в Крым

Президент Южной Осетии приехал в Крым - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Президент Южной Осетии приехал в Крым

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым в Симферополе. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T16:21

2024-11-30T16:21

2024-11-30T16:28

южная осетия

сергей аксенов

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новости крыма

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал в Крым и встретился с главой региона Сергеем Аксеновым в Симферополе.Он отметил, что бойцы из Крыма и Южной Осетии на передовой плечом к плечу совместно выполняют поставленные главой государства задачи в рамках специальной военной операции."Уверен, что взаимодействие между Республикой Крым и Южной Осетией будет развиваться. Вместе мы преодолеем все трудности и придем к нашей общей победе", добавил он.В феврале этого года в ходе визита в Крым официальной делегации из Южной Осетии был подписан ряд документов, касающихся реализации Соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.По словам вице-премьера Крыма – постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова, Южная Осетия, в частности, заинтересована в технологиях, используемых в агропромышленном комплексе Крыма, сотрудничестве в области туризма, здравоохранения, а также культурном обмене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная осетия, сергей аксенов, крым, новости крыма, политика