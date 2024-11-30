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В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек

В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек - РИА Новости Крым, 30.11.2024

В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек

Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и провести инвентаризацию ранее... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T16:55

2024-11-30T16:55

2024-11-30T16:55

ростов-на-дону

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и провести инвентаризацию ранее выданных разрешений. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Причиной такого решения послужило большое количество обращений жителей города с жалобами на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.Слюсарь подчеркнул, что нельзя строить многоэтажки, не обеспеченные детскими садами, школами и больницами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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