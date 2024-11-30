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В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек
В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек - РИА Новости Крым, 30.11.2024
В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек
Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и провести инвентаризацию ранее... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T16:55
2024-11-30T16:55
ростов-на-дону
юрий слюсарь
строительство
новости
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и провести инвентаризацию ранее выданных разрешений. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Причиной такого решения послужило большое количество обращений жителей города с жалобами на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.Слюсарь подчеркнул, что нельзя строить многоэтажки, не обеспеченные детскими садами, школами и больницами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, юрий слюсарь, строительство, новости, ростовская область
В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек

В Ростове-на-Дону с 1 декабря приостанавливают выдачу разрешений на строительство МКД

16:55 30.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и провести инвентаризацию ранее выданных разрешений. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Принял решение с 1 декабря приостановить в Ростове выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. К тому же город должен будет провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений", - написал он в своем Telegram-канале.
Причиной такого решения послужило большое количество обращений жителей города с жалобами на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.
Слюсарь подчеркнул, что нельзя строить многоэтажки, не обеспеченные детскими садами, школами и больницами.
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Ростов-на-ДонуЮрий СлюсарьСтроительствоНовостиРостовская область
 
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